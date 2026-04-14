حامی:پنج واحد متخلف کشتار غیر مجاز در تبریز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی، مدیرکل دامپزشکی استان، صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و با توجه به شرایط خاص کشور در دوران جنگ تحمیلی، کارشناسان نظارت بهداشتی شهرستان تبریز به‌صورت مستمر از مراکز عرضه محصولات خام دامی این شهرستان بازدید می‌کنند که در جریان این بازدیدهای میدانی، ۵ واحد متخلف که اقدام به کشتار غیرمجاز و ارتکاب تخلفات متعدد بهداشتی کرده بودند، به‌عنوان تهدیدی علیه بهداشت عمومی تشخیص داده شدند و با دستور دادستان تبریز، این واحدها پلمب شده و پرونده تخلفات آن‌ها جهت تعیین جرایم نقدی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام قاطعانه، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان در برابر سودجویانی است که سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازند و بار دیگر تأکید می‌کنیم که با هرگونه تخلف بهداشتی، با قاطعیت و بدون اغماض ، برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان در پایان از عموم مردم استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ به همکاران دامپزشکی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفان اقدام لازم صورت پذیرد.