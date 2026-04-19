۵ میلیارد ریال جریمه نقدی برای قاچاق ۴۶ دستگاه ماینر

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز یکشنبه گفت: به پرونده قاچاق ۴۶ دستگاه ماینر به ارزش پنج میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۲۴۹ ریال جزای نقدی، معادل ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس آگاهی تبریز با کشف کالا از یک کارگاه کفاشی، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.