  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

۵ میلیارد ریال جریمه نقدی برای قاچاق ۴۶ دستگاه ماینر

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از ضبط کالا و جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی ماینر در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز یکشنبه گفت: به پرونده قاچاق ۴۶ دستگاه ماینر به ارزش پنج میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۲۴۹ ریال جزای نقدی، معادل ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس آگاهی تبریز با کشف کالا از یک کارگاه کفاشی، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.

کد مطلب 6805069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها