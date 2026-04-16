سفر به دل قاجار با «ژولیت و شاه»؛ ماجرای دعوت از ‌بازیگر فرانسوی چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر، محصول استودیوی هورخش‌ که این روزها روی پرده سینماهای سراسر کشور در حال اکران است، انتخابی جذاب و متفاوت برای تماشای خانوادگی است.

تلفیقی از تاریخ و تخیل

داستان این انیمیشن از سفر ناصرالدین‌شاه به پاریس آغاز می‌شود، جایی که شیفته بازیگر نقش ژولیت در نمایش «رومئو و ژولیت» می‌شود. او تصمیم می‌گیرد آن بازیگر (جولی) و همکار ایرانی‌اش را به تهران دعوت کند. ورود این مهمانان خارجی به دربار، واکنش‌های طنزآمیزی در پی دارد، به‌ویژه از سوی زنان حرمسرا که توطئه‌هایی برای حذف جولی می‌چینند.

این انیمیشن نوعی کمدی موزیکال در فضای قاجار است که با استفاده از تکنیک دوبعدی، ترکیبی از واقعیت و تخیل را به تصویر می‌کشد. اگرچه برخی منابع تاریخی از علاقه ناصرالدین‌شاه به هنر می‌گویند، اما سازندگان فیلم تاریخ را بهانه‌ای برای خلق یک دنیای فانتزی و کاریکاتوری جذاب قرار داده‌اند.

این فیلم نشان می‌دهد که می‌توان با نگاهی به ریشه‌های فرهنگی، برای دنیای مدرن هم اثری جذاب خلق کرد. همچنین ترکیب ملودی‌های سنتی ایرانی با سبک موزیکال غربی و حضور خوانندگانی مثل امید نعمتی، فضایی پرانرژی برای این اثر ساخته است.

از دیگر نکات جالب توجه این انیمیشن صداپیشگی حامد بهداد در نقش مهدعلیا است که با صدای خاص خود شخصیتی به‌یادماندنی خلق کرده است.

نکته مهم درباره گروه سنی

هرچند سازندگان، فیلم را برای رده سنی ۶ سال به بالا معرفی کرده‌اند، برخی مضامین طنز و کنایه‌های اجتماعی آن بیشتر مناسب نوجوانان (رده سنی ۱۳ سال به بالا) است. تجربه نشان داده کودکان خردسال بیشتر از طراحی رنگی و موسیقی لذت می‌برند، اما نوجوانان به‌خوبی با شوخی‌ها و پیام‌های فیلم ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود خانواده‌هایی که فرزندان نوجوان دارند، این فیلم را از دست ندهند.

«ژولیت و شاه» تجربه‌ای جسورانه و دیدنی در سینمای انیمیشن ایران است. شاید نتوان آن را یک بازنمایی دقیق تاریخی دانست، اما به‌عنوان یک برداشت فانتزی، طنزآمیز و موزیکال از دوران قاجار، لحظات سرگرم‌کننده و مفرحی را برای خانواده‌ها رقم می‌زند.