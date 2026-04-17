به گزارش خبرنگار مهر، فیم‌های «یک مکان ساکت: روز اول»، انیمیشن «درون و بیرون۲»، فیلم «تاروت»، انیمیشن «زوتوپیا ۲» و فیلم «احضار ۴» با دوبله فارسی روی پرده سینما هستند و علاقه‌مندان در تهران می‌توانند امروز جمعه ۲۸ فروردین با مراجعه به سایت‌های بلیتفروشی این آثار را تماشا کنند.

فیلم «یک مکان ساکت: روز اول» (A Quiet Place: Day One) که با عنوان «یک مکان ساکت ۳» (A Quiet Place Part III) نیز شناخته می‌شود، یک فیلم ترسناک، معمایی، هیجان انگیز، درام و علمی‌تخیلی محصول سال ۲۰۲۴ کشور آمریکا به نویسندگی و کارگردانی مایکل سارنوسکی (Michael Sarnoski) است.

هنرمندانی همچون لوپیتا نیونگو، جوزف کوئین، الکس وولف، جایمن هانسو، دنی اوهر، کین آیدن، جنیفر وودوارد، جاناتان اسپارو، ایلیا اونگواری، الکساندر جان، زای دومو آرتیست، مارک خان و ... در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم پیش درآمد و سومین قسمت کلی از مجموعه سینمایی «یک مکان ساکت» محسوب می‌شود؛ در این فیلم زنی برای زنده ماندن در جریان تهاجم بیگانگان در شهر نیویورک، مبارزه می‌کند.

انیمیشن «درون و بیرون ۲» (Inside Out 2) به کارگردانی کلسی من و محصول ۲۰۲۴ از کشور آمریکاست.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «درون و بیرون ۲» مانند قسمت قبلی درباره دختری به نام رایلی است. او اکنون سه سال بزرگ‌تر و در سیزده سالگی وارد دبیرستان شده است. رایلی که عاشق هاکی روی یخ بوده، بعد از موفقیت در مسابقه‌های مدرسه‌ای برای بازی تمرینی تیم دبیرستانی مشهور انتخاب می‌شود تا در اردوی چند روزه همراه دوستانش برای تست ورزشی حاضر شود. او خبر ندارد که قرار است احساسات مختلفی را تجربه کند!

فیلم «تاروت» (Tarot) به کارگردانی اسپنسر کوهن محصول ۲۰۲۴ است و ژانری ترسناک - هیجان‌انگیز دارد.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: «چند دوست با ناشی‌گری قانون فال تاروت را می‌شکنند و ناخواسته باعث آزاد شدن نیروی شرور قدرتمند درون ورق‌های فال می‌شوند. اکنون آنها یکی پس از دیگری باید با سرنوشت خود روبه‌رو و با مرگ دست به گریبان شوند.»

انیمیشن «زوتوپیا ۲» به کارگردانی جرد بوش و بایرون هاوارد، دنباله انیمیشن پرفروش سال ۲۰۱۶ است.

داستان این فیلم درباره ماجراجویی‌های جدید جودی هاپس و نیک وایلد است که در خارج از شهر زوتوپیا روایت می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: ورود یک خزنده مرموز به نام «گری دی‌اسنیک» نظم شهر را به‌هم می‌زند. جودی و نیک برای بررسی ماجرا وارد مناطق ناشناخته‌ و خطرناک شهر می‌شوند و حتی مجبورند مدتی هویت خود را پنهان کنند. تهدیدی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند آینده شهر را تغییر دهد؛ تهدیدی که آنها فقط با همکاری و اعتماد واقعی می‌توانند با آن روبه‌رو شوند.

فیلم «احضار ۴» نیز به کارگردانی مایکل چاوز نیز در ادامه مجموعه فیلم‌های ترسناک «احضار» در ایران روی پرده می‌رود.

این فیلم بر اساس پرونده‌های واقعی اد و لورن وارن ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: اد و لورن وارن، زوج معروف محقق پدیده‌های ماورایی در جدیدترین پرونده‌شان با یکی از تاریک‌ترین و خطرناک‌ترین نیروهای شیطانی روبه‌رو می‌شوند. این بار، مرز میان ایمان و ترس از همیشه باریک‌تر است و وارن‌ها باید برای نجات جان یک خانواده، با نیرویی مقابله کنند که حتی خودشان هم از درکش عاجزند ... .