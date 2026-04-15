به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شرکتهای دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در شرایط کنونی، هم امنیت و هم اتحاد ملی در سایه تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد هدفگذاری شده که حدود ۲.۸ درصد آن از مسیر ارتقای بهرهوری محقق میشود و این موضوع بهطور مستقیم در حوزه دانشگاهها تعریف میگردد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دانشگاههای کشور با ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود، در صورت برقراری ارتباط مؤثر میان صنعت، تولید و مراکز علمی، میتوانند نقش یک اهرم قدرتمند در افزایش بهرهوری ایفا کنند. هرچه این پیوند تقویت شود، امکان عبور از اهداف فعلی و حتی دستیابی به رشد بالاتر نیز فراهم خواهد شد.
حاجیبابایی تصریح کرد: تولید علم زمانی اثر گذار خواهد بود که به تولید در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و سایر حوزهها منجر شود. از این رو نقش دانشگاهها و همچنین آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی بیبدیل و تعیینکننده است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی که کشور با چالشهای مختلف از جمله شرایط جنگی مواجه است، نیاز به اتحاد و امنیت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و دانشگاهها باید در کنار مأموریت علمی خود، در تقویت انسجام ملی و ارتقای امنیت کشور نیز نقشآفرینی کنند.
نایبرئیس مجلس همچنین شرکتهای دانشبنیان را از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: منظور از تولید، دقیقاً همان شرکتهای دانشبنیانی هستند که با محوریت دانشگاهها شکل میگیرند و تولید علم در آنها نقش اساسی دارد.
حاجی بابایی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم شرکتهای دانشبنیان را به سمت بهرهوری بالاتر سوق دهیم، به اقتصاد مقاومتی نزدیکتر خواهیم شد و در نتیجه، هم رقابتپذیری و هم صادرات و سایر شاخصهای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
