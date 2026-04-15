۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

حاجی‌بابایی: ارتقای بهره‌وری، کلید تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است

نایب‌رئیس مجلس گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در گرو ارتقای بهره‌وری و پیوند مؤثر دانشگاه با صنعت است و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محور اصلی این تحول باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در شرایط کنونی، هم امنیت و هم اتحاد ملی در سایه تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دست‌یابی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف‌گذاری شده که حدود ۲.۸ درصد آن از مسیر ارتقای بهره‌وری محقق می‌شود و این موضوع به‌طور مستقیم در حوزه دانشگاه‌ها تعریف می‌گردد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دانشگاه‌های کشور با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود، در صورت برقراری ارتباط مؤثر میان صنعت، تولید و مراکز علمی، می‌توانند نقش یک اهرم قدرتمند در افزایش بهره‌وری ایفا کنند. هرچه این پیوند تقویت شود، امکان عبور از اهداف فعلی و حتی دستیابی به رشد بالاتر نیز فراهم خواهد شد.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: تولید علم زمانی اثر گذار خواهد بود که به تولید در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌ها منجر شود. از این رو نقش دانشگاه‌ها و همچنین آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی که کشور با چالش‌های مختلف از جمله شرایط جنگی مواجه است، نیاز به اتحاد و امنیت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و دانشگاه‌ها باید در کنار مأموریت علمی خود، در تقویت انسجام ملی و ارتقای امنیت کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.

نایب‌رئیس مجلس همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان را از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: منظور از تولید، دقیقاً همان شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که با محوریت دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند و تولید علم در آنها نقش اساسی دارد.

حاجی بابایی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهیم، به اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر خواهیم شد و در نتیجه، هم رقابت‌پذیری و هم صادرات و سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

هادی رضایی

