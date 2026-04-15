هشدار زرد دریایی در مازندران؛ دریای خزر مواج است

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با استقرار سامانه پرفشار در شمال دریای خزر، از صبح پنج‌شنبه تا عصر جمعه مناطق ساحلی و فراساحلی استان مازندران تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در این مدت، وزش باد نسبتاً شدید از سمت شمال شرقی پیش‌بینی می‌شود که سرعت آن در نزدیکی سواحل تا حدود ۹ متر بر ثانیه (۳۲ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (حدود ۴۳ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید.

وی افزود: همچنین ارتفاع موج در سواحل تا ۱.۲ متر و در فراساحل تا حدود ۱.۹ متر پیش‌بینی شده است که می‌تواند شرایط دریا را برای تردد شناورها نامساعد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به مخاطرات این شرایط جوی، از احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و صیادی خبر داد و گفت: فعالیت‌های صیادی، گردشگری دریایی و تردد شناورها در این بازه زمانی با اختلال جدی همراه خواهد بود.

وی همچنین توصیه کرد صیادان و فعالان دریایی از هرگونه فعالیت غیرضروری در دریا خودداری کرده و شناورهای بزرگ نیز با احتیاط کامل تردد کنند.

به گفته وی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های مرتبط برای کاهش خسارات احتمالی و مدیریت شرایط بحرانی در حال انجام است.