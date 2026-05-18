حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، از توقف کامل تمامی فعالیت‌های دریایی در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، موج دریا تا ۴ متر و سرعت وزش باد تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

محمدی با اعلام اینکه این وضعیت مخاطره‌آمیز تمام طول روز چهارشنبه در تمامی نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران حاکم خواهد بود، اظهار داشت: وزش باد شدید از سمت شمال غربی با سرعت تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، ارتفاع موج بسیار بالا تا ۴ متر در مناطق دور از ساحل و همچنین احتمال وقوع رعد و برق و بارش باران همراه با امواج سنگین، از جمله مخاطرات این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ممنوعیت کامل فعالیت‌های دریایی تصریح کرد: کلیه فعالیت‌های دریایی اعم از گردشگری، تفریحی و صیادی در روز چهارشنبه ممنوع است و از خروج هرگونه شناور از بنادر و لنگرگاه‌ها باید خودداری شود. همچنین به صیادان و صاحبان شناورها توصیه می‌شود پیش از شروع سامانه، شناورهای خود را در مکان‌های امن مستقر کنند.

محمدی با اشاره به خسارات احتمالی این سامانه هشدار داد: احتمال غرق شدن قایق‌ها، آسیب به سازه‌های دریایی و خسارت به تورها و قفس‌های پرورش ماهی بسیار زیاد است. از تمامی فعالان دریایی و صیادان تقاضا می‌شود از هرگونه تردد و فعالیت در دریا خودداری کرده و دستورات ایمنی را جدی بگیرند.