۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

صدور هشدار نارنجی در مازندران؛ فعالیت های دریایی ممنوع می‌شود

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، از توقف کامل تمامی فعالیت‌های دریایی خبر داد.

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، از توقف کامل تمامی فعالیت‌های دریایی در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، موج دریا تا ۴ متر و سرعت وزش باد تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

محمدی با اعلام اینکه این وضعیت مخاطره‌آمیز تمام طول روز چهارشنبه در تمامی نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران حاکم خواهد بود، اظهار داشت: وزش باد شدید از سمت شمال غربی با سرعت تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، ارتفاع موج بسیار بالا تا ۴ متر در مناطق دور از ساحل و همچنین احتمال وقوع رعد و برق و بارش باران همراه با امواج سنگین، از جمله مخاطرات این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ممنوعیت کامل فعالیت‌های دریایی تصریح کرد: کلیه فعالیت‌های دریایی اعم از گردشگری، تفریحی و صیادی در روز چهارشنبه ممنوع است و از خروج هرگونه شناور از بنادر و لنگرگاه‌ها باید خودداری شود. همچنین به صیادان و صاحبان شناورها توصیه می‌شود پیش از شروع سامانه، شناورهای خود را در مکان‌های امن مستقر کنند.

محمدی با اشاره به خسارات احتمالی این سامانه هشدار داد: احتمال غرق شدن قایق‌ها، آسیب به سازه‌های دریایی و خسارت به تورها و قفس‌های پرورش ماهی بسیار زیاد است. از تمامی فعالان دریایی و صیادان تقاضا می‌شود از هرگونه تردد و فعالیت در دریا خودداری کرده و دستورات ایمنی را جدی بگیرند.

