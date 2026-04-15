بزرگداشت دهه کرامت به یاد قائد امت و شهدای جنگ رمضان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه کرامت گیلان این دهه را فرصتی مغتنم برای تحکیم پیوند نسل‌ها با معارف گرانسنگ اهل بیت(ع) دانست و گفت: بازخوانی سیره امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) موجب تقویت نقش دین در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و سیاسی امروز جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه دهه کرامت از یکشنبه ۳۰ فروردین (اول ذیقعده) سالروز ولادت باسعادت حضرت معصومه(س) که روز دختر نامیده شده آغاز و تا چهارشنبه ۹ اردیبهشت (دهم ذیقعده) سالروز ولادت بابرکت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: مراسم و برنامه‌های دهه کرامت سال جاری با رنگ و بوی شهادت قائد امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و شهدای جنگ رمضان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اشجری بر اهمیت تداوم و استمرار حضور مردم در میادین و خیابان‌ها تاکید کرد و افزود: اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به دهه کرامت در مساجد، بقاع متبرکه و با محوریت تجمعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و روستاهای استان گیلان برگزار می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه تبیین جایگاه تاریخی و معرفتی حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و بازخوانی اندیشه امامین انقلاب اسلامی به‌ویژه قائد شهید امت اسلامی از اهداف تشکیل ستاد بزرگداشت دهه کرامت است، تصریح کرد: تعمیق پیوند فکری، عاطفی و معنوی آحاد جامعه با سیره و معارف اهل‌بیت(ع)، بازخوانی مفهوم کرامت انسانی از منظر اسلام ناب محمدی(ص)، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، تقویت توان فرهنگی جامعه در مواجهه با آسیب‌ها و چالش‌های اخلاقی و اجتماعی از طریق ارائه الگوها و راهکارها، تکریم و اهتمام ویژه به قرآن کریم، مساجد، بقاع متبرکه و پرچم مقدس جمهوری اسلامی، تقویت روحیه مساوات و رسیدگی به مسائل معیشتی نیازمندان و همچنین گرامیداشت شهدای والامقام جنگ رمضان از دیگر اهداف این ستاد می‌باشد.

اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت هیئات مذهبی

وی با تشریح برنامه‌های ستاد بزرگداشت دهه کرامت استان گیلان، گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت دختران شهید مدرسه میناب، تولید و توزیع بسته‌های فرهنگی، هنری و معرفتی، تقویت جبهه تبیین و پاسخگویی به شبهات فکری، اعزام مبلغان به اجتماعات میدانی و خیابانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت معارف دهه کرامت، اجرای پویش‌های عبادی همانند زیارت امین‌الله، زیارت امام رضا(ع) و زیارت حضرت معصومه(س)، ایجاد موکب‌های فرهنگی و ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرها و همچنین اجرای سرودهای مذهبی و انقلابی در میادین و خیابان‌های اصلی از اهم برنامه‌های این ستاد خواهد بود.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، پایگاه‌های مقاومت، سازمان‌های مردم‌نهاد و اقشار مختلف جامعه در پاسداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: برگزاری تجمعات شبانه مردمی در سراسر استان، زمینه حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی گسترده و پرشور خانواده‌ها به‌ویژه نسل جوان را در پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، بقاع متبرکه استان به ویژه بقعه متبرکه فاطمه اخری(س) و آستان مقدس سیدجلال الدین اشرف(ع)، خواهر و برادر امام رضا(ع) را از برکات معنوی استان دانست و تصریح کرد: دهه کرامت فرصت مناسبی برای تحکیم همبستگی آحاد مردم و تزریق روحیه امید به صحنه مقاومت مردمی و میدان دفاع از میهن اسلامی است.

وی ایستادگی جانانه و مقاومت مقتدرانه ملت انقلابی ایران در برابر فتنه‌انگیزی و جنگ‌افروزی آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی را ستود و تاکید کرد: اراده عظیم مردم شریف ایران در میدان نبرد و خیابان، استکبار جهانی را به زانو درآورده است؛ بی‌شک این ایستادگی با قوت بیشتر در طول ایام دهه کرامت تداوم خواهد داشت.