بابایی: تکریم خانواده شهدا باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی شامگاه چهارشنبه با حضور در منزل شهید مرتضی اله‌دادی از شهدای جنگ رمضان در استان گلستان، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت مقام شامخ شهدا اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا است و این مسیر باید همواره مورد توجه و پاسداشت قرار گیرد.

بابایی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا افزود: صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، الگویی ارزشمند برای جامعه است و مسئولان باید تکریم این خانواده‌ها و سرکشی مستمر به آنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین گفت: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان و آحاد جامعه است.

در ادامه این دیدار، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا به‌عنوان یکی از برنامه‌های مستمر در دستگاه قضایی استان دنبال می‌شود.

گفتنی است، شهید مرتضی اله‌دادی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که اسفندماه سال ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.