به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبیین اهمیت نقش ائمه اطهار(ع) در حفظ و گسترش معارف اسلامی اظهار کرد: به تعبیر امام خامنه ای شهید(ره)، ائمه معصومین(ع) دو مأموریت اساسی داشتند؛ نخست، تبیین معارف دینی که موجب بقای اسلام شد و دوم، مبارزه مستمر با جریان‌های انحرافی و دستگاه‌های ظلم را دنبال می‌کردند.

وی افزود: بر همین اساس، تبیین معارف اسلامی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه ماهیتی مبارزاتی و انقلابی دارد و همه فعالان جبهه فرهنگی و دینی موظف به انتقال این معارف به جامعه هستند.

گرزین با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزش «معارف اسلام ناب» در سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار کرد: این مراکز با بیش از ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور ایجاد شده‌اند تا در پنج محور اصلی شامل معارف توحیدی، معنوی، تمدنی، ولایی و انقلابی به آموزش و تربیت نیروهای مؤثر بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: در استان گلستان نیز این مرکز به‌صورت رسمی روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ افتتاح می‌شود و همزمان، نخستین دوره پودمانی آن با حضور اساتید برجسته کشوری آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، فرهنگیان، کنشگران فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگران و علاقه‌مندان واجد شرایط (حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح ۳ حوزه) حضور خواهند داشت تا ضمن بهره‌مندی از محتوای غنی آموزشی، برای تدریس این معارف در سطح استان آماده شوند.

گرزین با بیان اینکه هدف نهایی این طرح، تبدیل معارف اسلامی به گفتمان عمومی در جامعه است، گفت: گسترش این آموزه‌ها موجب ارتقای آگاهی راهبردی، صبر اجتماعی و در نهایت افزایش مقاومت فرهنگی جامعه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراحل ابتدایی، تدریس این دوره‌ها توسط اساتید ملی انجام می‌شود، اما در ادامه و با تربیت مدرسان بومی، برگزاری دوره‌ها در سراسر استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی گسترش خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا این دوره‌های آموزشی به‌صورت گسترده در شهرستان‌های مختلف برگزار شود و اقشار گوناگون مردم بتوانند از این فرصت آموزشی برای آشنایی عمیق‌تر با معارف اسلام ناب بهره‌مند شوند.