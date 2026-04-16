به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا رحیمینژاد در مراسم معارف اسلامی و مسئولان فرهنگی استان، با قدردانی از برگزارکنندگان یک طرح گسترده علمی و فرهنگی، بر اهمیت هماندیشی و بازخوانی مبانی دینی در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مراکز علمی و فرهنگی در تبیین معارف اسلامی، اظهار کرد: آنچه در این جلسات دنبال میشود، صرفاً آموزش نیست، بلکه تحلیل، بررسی و همافزایی برای رسیدن به نتایج کاربردی در مسیر ترویج اسلام ناب است.
رحیمینژاد در ادامه با طرح مفهوم «بعثت امت» بهعنوان یکی از کلیدیترین مباحث اندیشه دینی، افزود: بر اساس این نگاه، یک امت برگزیده میشود تا در مسیر تحقق جهانبینی الهی و توحیدی در سطح جامعه و حتی در گستره بشریت نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه تحقق وعدههای الهی مشروط به فراهم شدن زمینههاست، اظهار کرد: سنت الهی بر این است که اگر شرایط مهیا شود، تحقق اهداف الهی قطعی خواهد بود و این مسیر، نیازمند همراهی مردم، نخبگان و حاکمیت در یک جهت واحد است.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب استان گلستان با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در این مسیر، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی بهعنوان جلوهای از تحقق آرمانهای انبیا و ائمه، بستری برای گسترش جهانبینی توحیدی در عرصه اجتماع فراهم کرده است.
وی همچنین با استناد به روایات و منابع معتبر اسلامی، نقش ایرانیان را در پیشبرد این جریان الهی مهم ارزیابی کرد و گفت: در متون دینی تأکید شده که این حرکت بزرگ بهدست قومی محقق میشود که در مسیر دین استقامت دارند و امروز نشانههای آن در ملت ایران قابل مشاهده است.
رحیمینژاد با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مردم، مسئولان و دستگاه دیپلماسی، بیان کرد: هرچه این همگرایی بیشتر شود، حرکت به سمت تحقق اهداف نهایی انقلاب اسلامی و زمینهسازی برای تحقق وعدههای الهی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
