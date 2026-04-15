به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در جمع دیدار نوروزی با اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه با ابراز خرسندی از دیدار مجدد همکاران در آستانه سال نو، اظهار کرد: پس از مدتها موفق شدیم همکاران را ملاقات کنیم. در شرایطی که کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته و حوادث تلخی از جمله شهادت جمعی از عزیزان، مسئولان و هموطنان را شاهد بودیم.
وی با اشاره به حملات صورتگرفته به برخی مراکز، افزود: اقداماتی از این دست نشان میدهد که باید بیش از گذشته به دانشگاهها توجه کنیم، چراکه این مراکز بهنوعی سنگر دفاع از کشور محسوب میشوند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: این جنگ به ما یادآوری کرد که باید بیش از پیش هوای یکدیگر را داشته باشیم. مهمترین زیرساخت کشور، نیروی انسانی است و متأسفانه در این مسیر، آسیبهایی نیز متحمل شدهایم که امیدواریم ادامه پیدا نکند.
سروش ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دانشگاه در روزهای دشوار اخیر، گفت: از همکاران در بخشهای مختلف بهویژه همکاران انتظامات و امور مالی که تا آخرین روزها بهصورت منظم حضور داشتند، صمیمانه تشکر میکنم. در مقاطعی توصیه به تخلیه کامل دانشگاه شده بود و ما نیز برای حفظ جان همکاران، کاهش حضور فیزیکی را در دستور کار قرار دادیم.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای مدیریتی دانشگاه افزود: جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه بهصورت منظم برگزار شد و تلاش کردیم روند امور از مسیر اصلی خارج نشود. همچنین از معاونان و همکاران حوزه آموزشی و فناوری اطلاعات که زیرساختهای لازم برای برگزاری کلاسها را فراهم کردند، قدردانی میکنم؛ آمارها نشان میدهد برگزاری کلاسها در این مدت مطلوب بوده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: نکته قابل توجه این بود که دانشجویان حتی زودتر از زمان کلاسهای حضوری در کلاسهای مجازی حاضر میشدند که نشاندهنده نیاز جدی آنها به آموزش و بازگشت به فضای دانشگاه است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با دانشجویان تصریح کرد: بارها توصیه کردهام حتی اگر دانشجویان سراغی از ما نمیگیرند، خودمان با آنها تماس بگیریم، صحبت کنیم و روحیه بدهیم؛ چراکه بسیاری از آنها تجربه چنین شرایطی را ندارند.
دکتر سروش با اشاره به فشارهای روحی ناشی از شرایط اخیر گفت: بسیاری از ما روزها و شبهای سختی را پشت سر گذاشتیم و در ایام تعطیلات و ماه رمضان شرایط عادی برقرار نبود. در چنین فضایی، دیدار مجدد همکاران برای ما بسیار ارزشمند و روحیهبخش است.
وی با بیان اینکه جنگ درسهای متعددی برای ما به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: این دوره فشرده، تجربهای چندساله را در مدت کوتاهی برای ما رقم زد و لازم است این تجربیات بهصورت دقیق و حرفهای، بهویژه به نسل جوان، منتقل شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش دانشگاهها در تحلیل و حل مسائل کشور گفت: دانشگاه میتواند در بررسی تجربههای موفق و ناموفق این دوره پیشقدم شود و به حل مسائل کمک کند.
سروش در پایان با تبریک سال نو، برای همه همکاران، دانشجویان و مردم کشور آرزوی سلامتی، موفقیت و بهروزی کرد و افزود: امیدواریم با همت جمعی و درک شرایط، سالی موفق در پیش داشته باشیم و دانشگاهها همچنان در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.
