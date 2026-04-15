مسیرهای جدیدی برای صادرات مرکبات تعریف شود؛ دسترسی به بازار اوراسیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست صندوق حمایت از توسعه کشاورزی مازندران، با اشاره به جایگاه حیاتی امنیت غذایی در جوامع امروز اظهار داشت: هر کشور و دولتی که در این حوزه بدون نقشه راه حرکت کند، قطعاً با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش شده با بررسی نقاط ضعف برنامههای پنجم و ششم، کاستیها برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
به گفته عسکری، اگر این برنامه بهدرستی اجرایی شود، بسیاری از دغدغههای موجود در بخش کشاورزی برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در این برنامه به رضایتمندی تولیدکننده و مصرفکننده بهصورت همزمان توجه شده است، گفت: هدف این است که تولیدکننده با انگیزه و رضایت تولید کند و مصرفکننده نیز از کیفیت و قیمت محصولات رضایت داشته باشد.
دسترسی به بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری
عسکری با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه کشاورزی تصریح کرد: ایران با دسترسی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای پیرامونی و استقبال از محصولات ارگانیک، میتواند بدون اتکا به نفت، ارزآوری، اشتغال و توسعه سرمایهگذاری قابل توجهی را تجربه کند.
وی تأکید کرد: کشاورزی تحت هیچ شرایطی نباید دستکم گرفته شود، چرا که این بخش علاوه بر تأمین امنیت غذایی، میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به پیشبینیهای بودجهای در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این بودجه، اعتبارات مناسبی برای بخشهای مختلف از جمله صندوق بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده و با پیگیریهای انجام شده، ۳۰ همت به این حوزه اختصاص یافته است.
عسکری با اشاره به نقش صندوق توسعه بخش کشاورزی افزود: این صندوق باید تقویت شود تا بتواند بهعنوان پشتوانهای مطمئن برای بهرهبرداران عمل کند، چرا که کشاورزی با ریسکهای متعددی از جمله شرایط اقلیمی، آفات، بیماریها و نوسانات بازار مواجه است.
وی پیشنهاد داد استان مازندران بهعنوان پایلوت توسعه صندوق کشاورزی انتخاب شود و گفت: با توجه به ظرفیتهای این استان در تولید محصولاتی مانند مرکبات، طیور و تخممرغ، میتوان با برنامهریزی مناسب، زمینه توسعه صادرات، بهبود بستهبندی و تقویت صنایع تبدیلی را فراهم کرد.
عسکری همچنین به چالشهای اخیر در حوزه صادرات مرکبات اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیتهای ایجادشده در بازارهای صادراتی، باید با ایجاد زیرساختهای مناسب، مسیرهای جدیدی برای صادرات و توسعه بازارها تعریف شود.
وی در پایان بر لزوم بهروز شدن سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن به منابع مالی و جبران خسارت دسترسی داشته باشند تا انگیزه تولید در این بخش حفظ شود.
