ابلاغ سند جامع نماز به ادارات چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به اینکه اهمیت و ضرورت اقامه نماز در آیات و روایات مشخص است، اظهار کرد: نماز اصلی‌ترین راه رسیدن به یاد خدا و آرامش قلب است و در شرایط حساس کنونی نماز و مهدویت می‌تواند جامعه ما را به وحدت، استقامت و پیشرفت رهنمون کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سند جامع نماز برای نهادها و سازمان‌های اداری و اجرایی تدوین شده است، ادامه داد: لازم است که همه ادارات نسبت به عملیاتی ساختن این سند همه اقدامات لازم را انجام دهند که این سند، ملاک ارزیابی عملکرد ادارات خواهد بود.

مردانی در خصوص معارف مهدویت، بیان کرد: تأکید می‌شود که علاوه بر تبلیغات میدانی، دوره‌های مصوب آموزشی نیز از سوی نهادهای ذیربط برنامه‌ریزی و اجرایی شود که این مهم نیز یکی از ملاک‌های ارزیابی ادارات در جشنواره شهید رجایی خواهد بود.

وی با تصریح اینکه ادارات باید نسبت به برپایی نماز جماعت اهتمام جدی داشته باشند، افزود: جلسات در موعد اذان و نماز حتی‌الامکان برگزار نشود و مدیران نسبت به این مهم جداً توجه داشته باشند.

مردانی بیان کرد: دوره‌های آموزشی نماز ویژه دوره‌های پیش دبستانی و مهدهای کودک نیز با جدیت دنبال شود که از نهادهای ذیربط انتظار می‌رود در این خصوص نیز اهتمام لازم را به عمل آورند.

وی با تأکید بر بهره‌برداری از ظرفیت فضای مجازی در حوزه تبلیغ و ترویج نماز و مهدیت، گفت: جا دارد از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی در راستای اشاعه فرهنگ نماز و نمازخوانی و نیز نشر مطالب این حوزه ویژه اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان و ... استفاده شود.

مردانی تصریح کرد: حضور مدیران در نمازهای جماعت ادارات و مساجد، طراحی و اجرای برنامه‌های ابتکاری در حوزه نماز و مهدویت از دیگر انتظارات است.

وی گفت: از ادارات و نهادها نیز انتظار می‌رود نسبت به استخراج، نشر و گسترش مضامین مربوط به پیام‌های رهبر شهیدمان به اجلاس‌های سراسری نماز دقت لازم را داشته باشند و این محتواها در نمازهای جماعت ادارات تبیین و تشریح شود.