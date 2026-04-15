به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه بر اساس شیوهنامه پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی ۱۴۰۴ سال اقدام کند.
در اجرای دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی در سال ١٤٠٤ موضوع نامه ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۸ اسفند ١٤٠٤، مقتضی است متقاضیان حداکثر تا روز دوشنبه ۳۱ فروردین ١٤٠٥نسبت به ارسال مدارک و مستندات مرتبط به همراه درخواست کتبی پس از ثبت در دبیرخانه سازمان برای بررسی و اقدامات لازم به دفاتر مربوطه سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند.
بر این اساس، شیوهنامه پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ در اجرای بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ با موضوع ابلاغیه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شیوهنامههای اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی سال ۱۴۰۴ برای حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، نسبت به پرداخت کمک هزینه مذکور در بخشهای عنوان شده به شرح جدول ذیل در پیوست برای سال ۱۴۰۴ اقدام نمایند.
