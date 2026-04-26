۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

محمدزاده: بوشهری ها از مزایای مشوق‌های صادراتی استفاده کنند

بوشهر- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از تمدید فراخوان پرداخت مشوق‌های صادراتی تا نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهلت ارسال پرونده متقاضیان دریافت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ تمدید شده است ، افزود: متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سال جاری مدارک خود را ارسال کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: بر همین اساس متقاضیان برای ثبت و ارسال پرونده‌ها بایستی به پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: پرداخت این مشوق‌ها با هدف حمایت هدفمند از صادرات کالا و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات در بازارهای هدف صادراتی و تقویت صادرات غیرنفتی انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین طبق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ایران، پرداخت کمک‌هزینه‌ها بر اساس شیوه‌نامه پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

