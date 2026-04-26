به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهلت ارسال پرونده متقاضیان دریافت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ تمدید شده است ، افزود: متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سال جاری مدارک خود را ارسال کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: بر همین اساس متقاضیان برای ثبت و ارسال پروندهها بایستی به پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.
وی عنوان کرد: پرداخت این مشوقها با هدف حمایت هدفمند از صادرات کالا و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات در بازارهای هدف صادراتی و تقویت صادرات غیرنفتی انجام میشود.
وی افزود: همچنین طبق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ایران، پرداخت کمکهزینهها بر اساس شیوهنامه پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
نظر شما