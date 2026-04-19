به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق تهران، هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به جلسه مشترکی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و همچنین محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت و احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران برگزار شده است، از ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار برای تسریع در تامین کالا و دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه سخن گفت.

بر اساس اعلام اتاق تهران، وی با بیان اینکه تسهیل در فرایندهای تجاری از طریق تعامل با نهادهای دولتی و از کانال شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در حال پیگیری است، توضیح داد: در جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت، موانع تجاری و چالش‌های واردات و صادرات به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور یک جنگ ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته است مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا از بوروکراسی‌های غیرضرور کاسته شود و در برخی از سامانه‌ها بازنگری صورت پذیرد. مسئولیت برخی از این سامانه‌های تجاری برعهده سازمان توسعه تجارت است. همچنین بعضی از سامانه‌ها در اختیار کارگروه ارزی بانک مرکزی و در برخی موارد برعهده شعام است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، لازم است مبدا، مقصد و گمرک ورودی در برخی موارد تغییر کنند و این موارد نیازمند ویرایش در سامانه هستند، افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته با مدیران سازمان توسعه تجارت، تصمیم بر آن شد تا در زمینه واردات کالاهای ضروری صنایع، مبدا، مقصد و گمرک ورودی بدون نیاز به تایید، انتظار سیستمی و بررسی بهینه‌سازی ارزی ویرایش شوند.

تامین ۲۸۰۰ قلم کالای اساسی در اولویت قرار دارد

به‌گفته قائم‌مقام شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، ثبت سفارش‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۴ واردکنندگان به‌ویژه برای آن‌هایی که در سال گذشته ترخیص درصدی داشته‌اند، از محدودیت‌های سهمیه‌بندی سیستمی و بهینه‌سازی ارزی معاف می‌شود.

حاجی‌پور همچنین از تمدید ثبت سفارش‌ها تا تاریخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: درخصوص ثبت سفارشاتی که در سال ۱۴۰۴ ترخیص ۹۰ درصدی داشته‌اند، تلاش شد تا با توجه به شرایط جنگی و مسائل پیرامون آن، ۱۰ درصد باقیمانده با ضمانت‌نامه ترخیص شوند.

او با بیان این‌که در وضعیت کنونی «حق تقدم ثبت سفارش ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری صنایع حذف می‌شود» از افزودن مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز به مهلت اعتبار ثبت سفارش خبر داد و تاکید کرد: با توجه به ضرورت تامین کالا و افزایش صادرات در صورتی که واردکنندگان ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری صنایع، از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران استفاده کرده باشند، از صف تخصیص ارز خارج می‌شوند. این مورد درخصوص ثبت سفارش‌هایی که سررسید آن‌ها گذشته نیز صدق می‌کند.

حاجی‌پور در ادامه گفت: در عین حال مقرر شد که ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری صنایع در صورت موجودی در گمرکات از صف ثبت سفارش خارج شود. همچنین چنانچه این کالاها از سهمیه سالانه برخوردار باشند،‌ در صف ترخیص قرار گرفته و در غیر این صورت از محل واردات بدون انتقال ارز ترخیص شوند.

او به اهمیت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بازنگری در سهمیه واحدهای تولیدی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت بود. با توجه به آسیب وارده به برخی صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی در جنگ اخیر، ضروری است مواد اولیه واحدهای تولیدی که پیش از این در کشور تولید می‌شدند از طریق واردات تامین شوند؛ بنابراین ضرورت دارد که در سهمیه واحدهای تولیدی بازنگری جدی صورت گرفته و این ملاحظه در تعیین نیاز ارزی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.