به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ اطلاعیه ارسال پروندههای متقاضیان دریافت مشوقهای صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۴، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تمدید شد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، متقاضیان دریافت مشوقهای صادراتی ۱۴۰۴، میتوانند به وب سایت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران Tpo.ir مراجعه و تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سال جاری، نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.
گفتنی است، پرداخت این مشوق باهدف حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، صورت گرفته است و سازمان توسعه تجارت ایران، در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه بر اساس شیوهنامه پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی ۱۴۰۴سال اقدام کند.
نظر شما