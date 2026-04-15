به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمت طلا و سکه اعلام شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران طی امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ حکایت از آن دارد که در بازار داخلی طلا هر مثقال طلا ۱۷ عیار با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی ۷۶ میلیون تومان و ۱۰۰ هزار تومان، هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۳۰۰ هزار تومان کاهش ۱۷ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار با حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش ۲۳ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان، قیمت گذاری شد.

در بازار سکه نیز هر قطعه تمام سکه طرح جدید با کاهش ۳.۱ میلیون تومانی به ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با ۲.۱ میلیون تومان کاهش به ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

هر قطعه نیم سکه با کاهش ۱.۷ میلیون تومانی به ۹۴ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه با افت ۱.۷ میلیون تومانی به ۵۳ میلیون تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکز با ۲۷۰ هزار تومان به ۲۷ میلیون تومان رسید.

انس جهانی طلا نیز ۴ هزار و ۷۷۹ دلار معامله شده است.