به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از سد الغدیر ساوه اظهار کرد: استان مرکزی طی پنج تا شش سال اخیر با کاهش محسوس بارندگی مواجه بوده و شهرستان ساوه نیز از دو سال گذشته با تنش آبی روبهرو شده است.
وی با اشاره به اینکه بارندگیهای اخیر کشور تأثیر قابل توجهی بر حوضه آبریز سد الغدیر نداشته است، افزود: با وجود بارشها در برخی نقاط کشور، این منطقه بهره چندانی از نزولات جوی نبرده و به همین دلیل سطح ذخایر سد همچنان پایین است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در شرایط فعلی تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد و برنامهریزیها به گونهای انجام شده تا پایداری شبکه آبرسانی حفظ شود و مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
زندیهوکیلی همچنین به پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژههای مهم حوزه آب در استان است که با جدیت دنبال میشود و تلاش بر این است با رفع موانع موجود، از جمله تأمین ورق فولادی و لوله، هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع آبی بر بخش کشاورزی نیز تأثیر گذاشته است، ادامه داد: هرچند کشاورزان منطقه به منابع آبی نیاز دارند، اما در شرایط فعلی تأمین آب شرب در اولویت قرار گرفته است.
استاندار مرکزی مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب را ضروری دانست و گفت: صرفهجویی در مصرف میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط فعلی داشته باشد.
وی همچنین به برنامههای استان مرکزی برای استفاده از پساب اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساختهای فاضلاب و استفاده از پساب بهویژه در بخش صنعت و فضای سبز میتواند بخشی از نیاز آبی شهرکهای صنعتی از جمله شهر صنعتی کاوه و احمدآباد را تأمین کند.
زندیهوکیلی اظهار کرد: مدیریت کوتاهمدت برای عبور از شرایط کنونی و اجرای طرحهای بلندمدت برای تأمین پایدار منابع آبی، از مهمترین رویکردهای استان در حوزه آب است.
