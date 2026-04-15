کاهش ۳۵ درصدی بارشها؛آب مفید سد الغدیر ساوه پنج میلیون مترمکعب است

به گزارش خبرنگار مهر،حسین اسدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید مسئولان استان مرکزی از سد الغدیر ساوه با بیان اینکه بسیاری از استان‌های نوار مرکزی کشور امسال بارش قابل‌توجهی دریافت نکرده‌اند، افزود: میزان بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۳۵ درصد کمتر است و همین موضوع موجب افت محسوس ورودی سدها شده است.

وی وضعیت منابع آبی استان مرکزی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت:در حال حاضر حجم مفید سد الغدیر ساوه به حدود پنج میلیون مترمکعب رسیده و این میزان نشان می‌دهد که استان همچنان با شرایط جدی کم‌آبی و تداوم خشکسالی مواجه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود:ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که وضعیت منابع آب در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه تا چهار درصد کاهش داشته و استان ششمین سال خشکسالی خود را تجربه می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت سد الغدیر گفت:ظرفیت مخزن این سد ۲۷۷ میلیون مترمکعب است، اما اکنون تنها حدود ۲۱ میلیون مترمکعب آب در سد وجود دارد که از این مقدار، حدود ۱۶ میلیون مترمکعب قابل بهره‌برداری نیست.

وی همچنین از افزایش نسبی ورودی سد به‌دلیل لایروبی‌ها و کنترل برداشت‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: ورودی سد الغدیر ساوه از ۵۰۰ لیتر بر ثانیه در سال گذشته به حدود ۸۰۰ لیتر بر ثانیه رسیده و با این حال، خروجی سد برای تأمین آب شرب کاهش یافته و از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه به ۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است تا مدیریت مصرف بهتر اعمال شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به شرایط بارندگی در سطح این استان گفت: میزان بارش ثبت‌شده در استان مرکزی به ۱۵۷ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: در ساوه گرچه بارش‌ها افزایش یافته، اما در حوضه آبریز سد از ۱۹۰ میلی‌متر به ۱۷۰ میلی‌متر کاهش یافته و همین افت ۱۰ درصدی نقش مستقیمی در کاهش ورودی سد داشته است.

اسدی با تأکید بر ضرورت ادامه صرفه‌جویی اظهار کرد: برای بازگشت سد به سطح مطلوب ذخیره آب، علاوه بر تداوم بارندگی‌ها، مدیریت دقیق مصرف در بخش‌های مختلف به‌ویژه شرب و کشاورزی ضروری است.