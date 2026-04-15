به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس دادههای پلتفرم بایننس، دو رمزارز اصلی بازار یعنی بیتکوین و اتریوم روز سهشنبه در محدوده مثبت معامله شدند.
طبق این گزارش، قیمت بیتکوین با رشد ۴.۷۸ درصدی به ۷۵ هزار و ۴۸۹ دلار رسید و برای نخستینبار از ۱۷ مارس ۲۰۲۶ دوباره از مرز ۷۵ هزار دلار عبور کرد.
اتریوم نیز با افزایش ۶.۴۲ درصدی به سطح ۲۳۶۱ دلار رسید و روند صعودی خود را تقویت کرد.
بر پایه دادههای وبسایت کوینمارکتکپ تا تاریخ ۱۴ آوریل، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۲.۵۵ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، سهم بیتکوین حدود ۱.۵۱ تریلیون دلار معادل ۵۹.۴ درصد و سهم اتریوم نزدیک به ۲۸۴.۹ میلیارد دلار برابر با ۱۱.۲ درصد از کل بازار برآورد شده است.
