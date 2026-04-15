  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

رشد قیمتی بیت‌کوین و اتریوم

دو رمزارز مطرح بازار در معاملات اخیر با افزایش قابل‌توجه قیمت همراه شدند و ارزش کل بازار کریپتو به ۲.۵۵ تریلیون دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس داده‌های پلتفرم بایننس، دو رمزارز اصلی بازار یعنی بیت‌کوین و اتریوم روز سه‌شنبه در محدوده مثبت معامله شدند.

طبق این گزارش، قیمت بیت‌کوین با رشد ۴.۷۸ درصدی به ۷۵ هزار و ۴۸۹ دلار رسید و برای نخستین‌بار از ۱۷ مارس ۲۰۲۶ دوباره از مرز ۷۵ هزار دلار عبور کرد.

اتریوم نیز با افزایش ۶.۴۲ درصدی به سطح ۲۳۶۱ دلار رسید و روند صعودی خود را تقویت کرد.

بر پایه داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ تا تاریخ ۱۴ آوریل، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۲.۵۵ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، سهم بیت‌کوین حدود ۱.۵۱ تریلیون دلار معادل ۵۹.۴ درصد و سهم اتریوم نزدیک به ۲۸۴.۹ میلیارد دلار برابر با ۱۱.۲ درصد از کل بازار برآورد شده است.

کد مطلب 6801858
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها