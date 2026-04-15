به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی طرح‌هایی برای بهره‌برداری از ذخایر گاز طبیعی نامتعارف به‌منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از ایالات متحده است.

مکزیک در حال حاضر بزرگ‌ترین واردکننده گاز آمریکاست و این واردات حدود سه چهارم مصرف داخلی را پوشش می‌دهد؛ در حالی که تولید از میادین متعارف در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

شینباوم توضیح داد که در صورت ادامه روند فعلی، نیاز به واردات گاز بیشتر خواهد شد، اما استفاده از ذخایر شیل یا گاز نامتعارف می‌تواند گزینه جایگزینی برای تأمین تقاضای داخلی باشد.

ذخایر نامتعارف شامل گاز محبوس در سازندهای سنگی متراکم مانند شیل است که استخراج آن نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون شکست هیدرولیکی (فرکینگ) است.

توسعه این ذخایر تاکنون به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، مصرف بالای آب و نبود چارچوب‌های نظارتی مشخص، محدود مانده است.

رئیس‌جمهور مکزیک افزود که هدف اصلی این طرح، تضمین پایداری تأمین انرژی و مقابله با نوسانات قیمت سوخت در بازار جهانی است.

به گفته او، افزایش قیمت نفت و گاز در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورها را به تجدیدنظر در سیاست‌های انرژی خود و بررسی منابع داخلی سوق داده است.

در بازار جهانی، بسته شدن مسیرهای مهم حمل‌ونقل انرژی و رشد تقاضا موجب شد قیمت نفت در هفته‌های گذشته از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند. این نوسانات، کشورهایی مانند مکزیک را بر آن داشته تا برای کاهش وابستگی به واردات و تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود، برنامه‌های جدیدی تدوین کنند.

کارشناسان انرژی معتقدند بهره‌برداری از گاز شیل می‌تواند در میان‌مدت بخشی از نیاز انرژی مکزیک را تأمین کرده و به کاهش فشار بر تراز تجاری این کشور کمک کند، هرچند اجرای آن نیازمند مدیریت دقیق اثرات زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری است.