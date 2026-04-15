محمدرضا چنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در حرکت قطارهای باری و مسافری وجود ندارد و تمام خطوط ریلی به‌صورت عادی در حال فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: روز هجدهم فروردین، در پی تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ۶ پل در سراسر کشور مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آن‌ها در منطقه یحیی‌آباد کاشان در استان اصفهان بود و ساعت ۱۳:۰۵ مورد اصابت پرتابه قرار گرفت.

پل راه‌آهن یحیی‌آباد طی ۲۶ ساعت بازسازی شد

مدیرکل راه آهن استان اصفهان افزود: در پی این حمله، تیم‌های عملیاتی با انجام یک عملیات جهادی و سریع، رکوردی بی‌سابقه در سطح جهان ثبت کرده و توانستند این پل را تنها در مدت ۲۶ ساعت بازسازی کنند.

چنگانی اضافه کرد: از لحظه اصابت پرتابه تا حرکت اولین قطار از روی پل بازسازی‌شده یحیی‌آباد، در مجموع ۴۵ ساعت زمان صرف شد و پس از آن، سفرهای ریلی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای از سر گرفته شدند.

وی ادامه داد: اکنون که اعلام آتش‌بس موقت شده است، تمام قطارها در شبکه ریلی کشور به‌طور کامل و بدون مشکل در حال سیر هستند و امنیت سفرهای مسافری و حمل بار کاملاً تأمین شده است.

مشکلی در سرویس‌دهی طی ایام نوروز نداشتیم



مدیرکل راه آهن استان اصفهان همچنین درخصوص وضعیت سفرهای ریلی در ایام نوروز امسال نیز گفت: در مقایسه با پیک مسافری سال گذشته، باید گفت که راه‌آهن هیچ‌گونه مشکلی نداشت و اختلالی در سرویس‌دهی ایجاد نشد اما برخی مسافران به دلایل شرایط جنگ، بعضا بلیط‌های خود را کنسل می‌کردند. با این حال، در مسیرهای خاصی مانند مشهد، به دلیل آرامش و امنیت حرم امام رضا (ع)، ضریب اشغال قطارها در برخی روزها به صد درصد نیز رسید و سفرها با استقبال خوبی همراه بود.

چنگانی خاطرنشان کرد: آمار دقیق و نهایی از تعداد کل مسافران جابه‌جا شده در ایام نوروز هنوز به‌طور کامل به‌روزرسانی و تکمیل نشده است و این ارقام در ماه آینده اعلام خواهد شد.