به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: درگیری در سودان ادامه داشته و آوارگی اجباری همچنان ادامه دارد. باید به طرفین درگیری در سودان فشار وارده شود تا از هدف قرار دادن غیرنظامیان دست بردارند و اجازه ارسال کمک‌ های بشردوستانه را بدهند.

وزیر خارجه فرانسه در این خصوص ادامه داد: باید یک محیط بین‌ المللی مساعد برای پایان دادن به درگیری ها در سودان ایجاد کنیم. خواستار پایان دادن به دامن زدن به درگیری ها در سودان توسط طرف‌ های خارجی هستیم.

ژان نوئل بارو سپس افزود: باید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را به تمام خاک سودان گسترش دهیم. همه طرف‌ های سودانی باید در روند صلح و مذاکرات شرکت کنند و ما آماده‌ایم از این روند حمایت کنیم.

آمریکا و عربستان سعودی به همراه مصر و امارات با تشکیل گروه موسوم به «گروه چهارجانبه بین‌المللی» مدعی تلاش‌ برای دستیابی به آتش‌ بس بشردوستانه در سودان هستند. این در حالی است که حمایت برخی از این طرف ها از جریان های آشوب طلب در سودان به اثبات رسیده است.

در سپتامبر ۲۰۲۵، گروه چهارجانبه بین‌المللی طرحی را ارائه کرد که خواستار آتش‌بس بشردوستانه در سودان به مدت ۳ ماه، به عنوان مقدمه‌ای برای توقف دائمی جنگ بود. قرار بود پس از این آتش بس یک روند انتقالی فراگیر در طول ۹ ماه در کشور ایجاد شود که منجر به تشکیل یک دولت غیرنظامی مستقل در این کشور می شود.

نیروهای واکنش سریع از آوریل ۲۰۲۳، درگیری مسلحانه با ارتش سودان را آغاز کرده اند که منجر به بحران انسانی در این کشور شده که یکی از بدترین بحران‌ها در جهان محسوب می‌شود. این جنگ باعث قحطی در مناطق وسیعی از سودان شده و کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آواره شدن حدود ۱۳ میلیون نفر را به دنبال داشته است.

این در حالیست که کشورهای غربی مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، از آوریل سال ۲۰۲۳ تا کنون هیچ اقدام عملی برای پایان درد و رنج مردم سودان انجام نداده و تنها به صدور بیانیه ها و یا اتخاذ مواضع منفعلانه بسنده کرده اند.