به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی، بعد از ظهر چهارشنبه در برنامه‌های دهه کرامت اظهار کرد: همه ساله در این ایام، برنامه‌های متنوعی در کانون‌های مساجد استان برگزار می‌شود و امسال نیز زنجان پذیرای خادمان دو کاروان مهم کشوری است.

وی با اشاره به اینکه میزبانی از کاروان سفیران کریمه برای دومین سال متوالی به ستاد کانون‌های مساجد استان زنجان سپرده شده، افزود: استقبال از خدام و پرچم متبرک حرم حضرت معصومه(س) در حسینیه اعظم زنجان، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، حضور در مواکب مردمی سطح مساجد و میادین شهر، شرکت در مراسم بزرگداشت ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

اسلامی همچنین از حضور خدام حرم کریمه اهل بیت(ع) در نماز جمعه دخترانه، عیادت از بیماران و مجروحان جنگی در بیمارستان‌ها و نیز حضور در زندان مرکزی زنجان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ رضوی و کریمه‌ای و ایجاد شور معنوی در سطح استان اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان در ادامه به ویژه‌برنامه‌های کانون‌های مساجد اشاره کرد و گفت: در دهه کرامت امسال، کانون‌های مساجدی که به نام امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مزین شده‌اند، برنامه‌های شاخص و ویژه‌ای را برگزار خواهند کرد.

اسلامی افزود: دهه کرامت از ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز و تا ولادت امام رضا(ع) ادامه دارد و امسال نیز شعار محوری آن «ایران امام رضا(ع)، مقتدر، پیروز» نامگذاری شده است.