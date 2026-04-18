کاروان خدام حضرت معصومه(س) به کرمانشاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن دهه کرامت و در آستانه میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، کاروان سفیران کریمه اهل بیت(س) وارد شهر کرمانشاه شد.

بر اساس این گزارش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در روزهای ابتدایی این دهه مبارک، به مدت سه روز میزبان خادمان آستان مقدس حضرت معصومه(س) و پرچم متبرک این بارگاه خواهند بود.

این کاروان متشکل از یک روحانی، دو نفر از خادمان آستان مقدس و یک مداح است که با حضور در کرمانشاه، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی را اجرا خواهند کرد.

در برنامه سفر این کاروان، دیدار با خانواده‌های شهدا، حضور در تجمعات مردمی، عیادت از بیماران و مجروحان، و همچنین حضور در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا پیش‌بینی شده است.

همچنین اجرای آیین‌های معنوی، همراهی با پرچم متبرک و توزیع نذورات از دیگر بخش‌های این سفر سه‌روزه عنوان شده است.

گفتنی است دهه کرامت امسال با شعار «ایران امام رضا(ع)؛ متحد، مقتدر و پیروز» نامگذاری شده و همزمانی آن با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، حال و هوای ویژه‌ای به برنامه‌های این ایام بخشیده است.