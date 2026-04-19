به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی مهدوینژاد، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رویدادهای اخیر و تشریح رویکردهای جشنواره زیرسایه خورشید امسال اظهار کرد: هر روز برگ تازهای از فتح و حماسه در کشور رقم میخورد و شاهد جلوههای نوینی از حضور و روایت مردمی هستیم.
وی روحیه مردم را بسیار عالی و در اوج حماسه توصیف کرد و علت آن را «ایمان عمیق مردم به باورهای اسلامی، انقلابی و ملی» عنوان کرد.
مهدوینژاد شعار امسال دهه کرامت را «ایران امام رضا؛ اتحاد» و شعار محوری جشنواره را «ایران امام رضا(ع)؛ متحد، مقتدر، پیروز» اعلام کرد و افزود: هویت ملی ما در این سرزمین شکل گرفته و با هویت دینی و اعتقادیمان درهمتنیده است؛ بهگونهای که ایرانیت و اسلامیت از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از ایران سخن گفته میشود، سخن از هویت جمهوری، فرهنگ رضوی و باورهای دینی نیز مطرح است. این پیوند در بخشهای مختلف جشنواره جلوه یافته و باید بهدرستی تبیین شود.
دبیر جشنواره زیرخورشید استان یزد، رویکرد محتوایی امسال را توجه به نامه تاریخی امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی اعلام کرد و گفت: این نامه حاوی توصیههای اخلاقی و اجتماعی به شیعیان است و بهدلیل ماهیت وحدتآفرین خود، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیز محسوب میشود.
وی ادامه داد: در این نامه تأکید شده اگر دوستان اهل ولایت نسبت به یکدیگر محبت و همدلی نداشته باشند، از مسیر ولایت خارج میشوند. یکی از رویکردهای خاص جشنواره امسال، نگاه آخرالزمانی و تمدنی است که در بطن برنامهها گنجانده شده است.
مهدوینژاد در این خصوص بیان داشت: مهمترین جلوه «زیر سایه خورشید»، اعلان وفاداری مردم با قائد امت و بیعت با امام است که اتفاق خواهد افتاد.
وی همچنین به توجه جشنواره به شهدای جنگ اخیر اشاره کرد و اعلام داشت: اگرچه تعداد برنامهها نسبت به سالهای قبل کاهش یافته، اما کیفیت آنها افزایش یافته است و مدت حضور خدام رضوی نیز به هشت روز تقلیل یافته است.
مهدوینژاد «اتحاد مقدس، اقتدار و معنویت» را سه محور اصلی جشنواره دانست و اولویت برنامهها را «اجتماعات مردمی» و حضور خدام و پرچم آستان قدس رضوی در سطح شهر، منازل شهدا و جانبازان، مراکز درمانی، دستگاههای خدمترسان و رسانهها اعلام کرد.
وی گفت: جشن بزرگ زیر سایه خورشید امسال در میدان امیرچقماق و در جوار شهدای گمنام برگزار خواهد شد. این مراسم با هدف انسجام و همدلی بیشتر و با حضور پرشور مردم انجام میشود. سخنران این برنامه حجتالاسلام راجی خواهند بود. این مراسم روز سهشنبه ۸ اردیبهشت برگزار میشود.
مهدوینژاد همچنین از آغاز مقدمات تدوین کتاب «زیر سایه خورشید» از سال گذشته خبر داد و گفت: این کتاب شامل مجموعهای از طرحها، برنامهها، نیروها و تجربیات ارزیابیشده خواهد بود که حاصل بررسی و تحلیل دقیق فعالیتها است.
وی گفت: ورود خدام روز چهارشنبه دوم اردیبهشت خواهد بود و برنامهها از عصر همان روز آغاز میشود. امسال ۱۳ خادم در قالب سه گروه به اجرای برنامهها خواهند پرداخت.
