۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

جشن بزرگ زیر سایه خورشید یزد امسال در میدان امیرچقماق برگزار می‌شود

جشن بزرگ زیر سایه خورشید یزد امسال در میدان امیرچقماق برگزار می‌شود

یزد - دبیر نوزدهمین جشنواره زیرسایه خورشید یزد گفت: جشن بزرگ زیرسایه خورشید با هدف تقویت انسجام و همدلی بیشتر در محل قرارهای شبانه مردم یزد در میدان امیرچقماق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهدوی‌نژاد، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رویدادهای اخیر و تشریح رویکردهای جشنواره زیرسایه خورشید امسال اظهار کرد: هر روز برگ تازه‌ای از فتح و حماسه در کشور رقم می‌خورد و شاهد جلوه‌های نوینی از حضور و روایت مردمی هستیم.

وی روحیه مردم را بسیار عالی و در اوج حماسه توصیف کرد و علت آن را «ایمان عمیق مردم به باورهای اسلامی، انقلابی و ملی» عنوان کرد.

مهدوی‌نژاد شعار امسال دهه کرامت را «ایران امام رضا؛ اتحاد» و شعار محوری جشنواره را «ایران امام رضا(ع)؛ متحد، مقتدر، پیروز» اعلام کرد و افزود: هویت ملی ما در این سرزمین شکل گرفته و با هویت دینی و اعتقادی‌مان درهم‌تنیده است؛ به‌گونه‌ای که ایرانیت و اسلامیت از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی از ایران سخن گفته می‌شود، سخن از هویت جمهوری، فرهنگ رضوی و باورهای دینی نیز مطرح است. این پیوند در بخش‌های مختلف جشنواره جلوه یافته و باید به‌درستی تبیین شود.

دبیر جشنواره زیرخورشید استان یزد، رویکرد محتوایی امسال را توجه به نامه تاریخی امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی اعلام کرد و گفت: این نامه حاوی توصیه‌های اخلاقی و اجتماعی به شیعیان است و به‌دلیل ماهیت وحدت‌آفرین خود، پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این نامه تأکید شده اگر دوستان اهل ولایت نسبت به یکدیگر محبت و همدلی نداشته باشند، از مسیر ولایت خارج می‌شوند. یکی از رویکردهای خاص جشنواره امسال، نگاه آخرالزمانی و تمدنی است که در بطن برنامه‌ها گنجانده شده است.

مهدوی‌نژاد در این خصوص بیان داشت: مهم‌ترین جلوه «زیر سایه خورشید»، اعلان وفاداری مردم با قائد امت و بیعت با امام است که اتفاق خواهد افتاد.

وی همچنین به توجه جشنواره به شهدای جنگ اخیر اشاره کرد و اعلام داشت: اگرچه تعداد برنامه‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته، اما کیفیت آن‌ها افزایش یافته است و مدت حضور خدام رضوی نیز به هشت روز تقلیل یافته است.

مهدوی‌نژاد «اتحاد مقدس، اقتدار و معنویت» را سه محور اصلی جشنواره دانست و اولویت برنامه‌ها را «اجتماعات مردمی» و حضور خدام و پرچم آستان قدس رضوی در سطح شهر، منازل شهدا و جانبازان، مراکز درمانی، دستگاه‌های خدمت‌رسان و رسانه‌ها اعلام کرد.

وی گفت: جشن بزرگ زیر سایه خورشید امسال در میدان امیرچقماق و در جوار شهدای گمنام برگزار خواهد شد. این مراسم با هدف انسجام و همدلی بیشتر و با حضور پرشور مردم انجام می‌شود. سخنران این برنامه حجت‌الاسلام راجی خواهند بود. این مراسم روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت برگزار می‌شود.

مهدوی‌نژاد همچنین از آغاز مقدمات تدوین کتاب «زیر سایه خورشید» از سال گذشته خبر داد و گفت: این کتاب شامل مجموعه‌ای از طرح‌ها، برنامه‌ها، نیروها و تجربیات ارزیابی‌شده خواهد بود که حاصل بررسی و تحلیل دقیق فعالیت‌ها است.

وی گفت: ورود خدام روز چهارشنبه دوم اردیبهشت خواهد بود و برنامه‌ها از عصر همان روز آغاز می‌شود. امسال ۱۳ خادم در قالب سه گروه به اجرای برنامه‌ها خواهند پرداخت.

