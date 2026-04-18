خادمان کریمه اهل بیت(س) با خانواده شهید عبدی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان سفیران کریمه اهل بیت(س) عصر شنبه در نخستین روز از حضور خود در استان کرمانشاه با حضور در روستای سیاه‌بید سفلی، به دیدار خانواده پاسدار شهید امیرحسین عبدی از شهدای جنگ ۱۲ روزه و عضو کانون منجی موعود(عج) رفتند.

در این دیدار که با همراهی خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و جمعی از مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان انجام شد، پرچم متبرک حرم کریمه اهل بیت(س) به منزل خانواده این شهید والامقام برده شد.

خادمان حرم در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید عبدی، از صبر، استقامت و پایداری خانواده وی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کردند و بر ادامه راه شهدا تأکید داشتند.

در این مراسم همچنین فضای معنوی ویژه‌ای در منزل شهید حاکم شد و حاضران با ذکر صلوات و قرائت فاتحه، یاد این شهید مقاومت را گرامی داشتند.

شهید امیرحسین عبدی از جوانان مسجدی و فعال فرهنگی روستای سیاه‌بید بود که در کنار فعالیت‌های مذهبی در ایام مختلف سال از جمله ماه رمضان، محرم و صفر، مسئولیت بخش قرآنی و کتابخانه کانون فرهنگی هنری منجی موعود(عج) مسجد رضوی را نیز بر عهده داشت.

گفتنی است این شهید والامقام از شهدای مقاومت در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی است که در روز عید سعید غدیر خم به فیض شهادت نائل آمد.