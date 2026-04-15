به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی عصر چهارشنبه در کمیته مشورتی با هدف شبکه‌سازی تخصصی و تقویت فرآیندهای تصمیم‌سازی محیط‌زیستی با بیان اینکه این کمیته با رویکردی موضوع‌محور و ترکیب منعطف فعالیت می‌کند، اظهار داشت: هدف اصلی از شکل‌گیری این ساختار، بهره‌گیری از دیدگاه‌های میان‌رشته‌ای و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط زیست استان است.

وی افزود: در نشست اخیر این کمیته، موضوعاتی از جمله تطبیق برنامه عمل حفاظت از خرس قهوه‌ای با شرایط اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی استان و نیز استانداردسازی مراکز تکثیر و پرورش حیات‌وحش مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اهمیت مدیریت تعارض میان خرس قهوه‌ای و جوامع محلی، بر ضرورت ارتقای استانداردهای فنی در سایت‌های تکثیر گوزن قرمز در پناهگاه سمسکنده و گوزن زرد در دشت‌ناز تأکید کرد و گفت: همچنین برنامه‌ریزی برای بازوحشی‌سازی گوزن قرمز از محورهای مهم مورد بحث در این نشست بوده است.

کنعانی با تأکید بر لزوم بومی‌سازی برنامه‌های حفاظتی گونه‌های در معرض تهدید، ادامه داد: دیدگاه‌های کارشناسان در تدوین و اصلاح برنامه عمل گونه‌های خرس قهوه‌ای، گوزن زرد و گوزن قرمز نقش مؤثری خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با رویکرد شفاف‌سازی، گفت‌وگوی مؤثر و مشارکت فعال ذی‌نفعان، استمرار جلسات کمیته مشورتی را یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر حفاظت پایدار از مناطق چهارگانه و تنوع زیستی استان می‌داند.