۶۴ مدرسه در هرمزگان بر اثر حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در شورای آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد دانش آموزان استان هرمزگان به صورت مجازی آموزش می‌بینند و بقیه دانش آموزان نیز به صورت محدود، آموزش حضوری دارند.

وی گفت: مدارس تا پایان فروردین ماه به صورت مجازی ادامه دارد و از اول اردیبهشت با توجه به شرایط کشور، نحوه برگزاری آن‌ها تصمیم گیری می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: امتحان دانش آموزان نیز از ۱۰ خرداد ماه آغاز می‌شود و نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم با توجه به شرایط کشور به صورت سراسری اعلام می‌شود.

ضیایی گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۴۱۹ میلیارد تومان به مدارس هرمزگان خسارت وارد شد و در این مدت به ۶۴ مدرسه در شهرستان‌های جاسک، میناب، رودان، بندرخمیر، بوموسی، بخش شیبکوه بندرلنگه و شهاب قشم خسارت وارد شده است‌.

ضیایی در خصوص مدرسه شجره طیبه میناب نیز گفت: برای ساخت این مدرسه ۲۶ هزار متر مربع زمین اختصاص داده شده است و ۶ مدرسه در آن ساخته می‌شود.

وی افزود: ساخت یک مدرسه دخترانه با کمک آستان مقدس سید الشهدا آغاز شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: افرادی که میخواهند در ساخت مدرسه شجره طیبه مشارکت داشته باشند می‌توانند از پویش فرشته‌های میناب با شماره گیری کد دستوری ستاره ۲۴ مربع و یا ارسال عدد ۲ به سر شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ در این طرح شرکت کنند.