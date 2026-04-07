مدرسه «شجره طیبه» میناب، سند جنایت استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت اربعین شهادت قائد امت، سیدالشهدای انقلاب اسلامی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم دانشآموز و فرهنگیِ دبستان «شجره طیبه» میناب، با حضور پرشور خانواده معزز شهدا، فرهنگیان، دانشآموزان و مسئولان استانی در گلزار شهدای بندرعباس (ناحیه دو) برگزار شد.
منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای نبرد دوازده روزه اخیر، به مقام شامخ رهبر شهید و فرزانه انقلاب ادای احترام کرد و گفت: ما در مکتب عاشورا از امام و رهبر شهیدمان که ۳۷ سال با تدبیر، شجاعت و پیامبرگونه این ملت شریف را پس از بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی هدایت کرد، درس مقاومت، ایثار، عزت، سربلندی و آزادگی آموختیم.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر، انتخاب شایسته حضرت سید مجتبی (حفظه الله) را به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که با توانمندیها و برجستگیهای معظمله، کشتی انقلاب اسلامی همانند دوران پدر شهیدشان به خوبی به سرمنزل مقصود هدایت خواهد شد.
وی همچنین پیروزیهای پیدرپی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران را مایه فخر و مباهات دانست و از حضور حماسهساز مردم در خیابانها برای حمایت از رزمندگان اسلام قدردانی کرد.
بالاترین مقام مسئول آموزش و پرورش استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حمله ناجوانمردانه رژیم کودککش صهیونیستی و آمریکا به دبستان پسرانه شجره طیبه میناب، این حادثه را فاجعهای عظیم توصیف کرد و افزود: در این مدرسه که طی ۱۱ سال از تاسیس خود میزبان بیش از ۳ هزار دانشآموز بوده است، ۱۲۰ نوگل دانشآموز و ۲۶ فرهنگی و معلم به فجیعترین شکل ممکن به شهادت رسیدند. این جنایت با هیچ معیار انسانی قابل سنجش نیست و سند آشکار توحش آمریکا و اسرائیل است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با تجلیل از صبر زینبی خانوادههای شهدای این حادثه تصریح کرد: ملت عزیز ایران همواره از حوادث، برای تداوم و حراست از انقلاب فرصت میسازد. از دستهای قطع شده، چهرههای سوخته و نگاههای مصیبتزده پدران و مادران این مدرسه، فرصتی ساخته شد که امروز قلب همه انسانهای آزاده جهان متوجه میناب است. وقتی در برابر پدران و مادرانی قرار میگیریم که با وجود از دست دادن دو فرزند، با صلابت میگویند فرزندانمان فدای سیدالشهدا(ع) و فدای ایران عزیز؛ سر تعظیم فرود میآوریم. این حماسه، نمایشی از قدرت، صبر و جاودانگی مردم ایران است.
وی در پایان با تاکید بر این کلام سیدالشهدا(ع) که زندگی با ظالمان جز ننگ نیست، نابودی یزیدیان زمان را قطعی دانست و از حضور پرشور اقشار مختلف مردم، در برگزاری این مراسم باشکوه تقدیر و تشکر کرد.
