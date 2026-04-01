به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه بین استانداری هرمزگان و آستان مقدس حسینی، کلنگ احداث دبستان ۱۲ کلاسه دخترانه شجره طیبه میناب در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع به زمین زده شد.

وی ادامه داد : قرار است مجتمع آموزشی با ۶ مدرسه،۲ دبستان و ۴ مدرسه متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه در میناب احداث شود که در حال حاضر کلنگ دبستان دخترانه به زمین زده شد و در مراسم چهلم دانش آموزان هم کنار همین زمین، کلنگ احداث دبستان پسرانه توسط وزیر آموزش و پرورش به زمین زده می‌شود.

جانشین تولیت عتبه حسینه در این مراسم گفت: از دست دادن امام خامنه ایی غم بزرگی است و شهید شدن دانش آموزان مینابی غمی سنگین‌تر که تحمل آن سخت است.

حجت السلام والمسلمین سید محمد بحرالعلوم افزود: با دستور آیت الله سیستانی و با هزینه آستان مقدس حسینی، مجهزترین مدرسه شجره طیبه در میناب احداث می‌کنیم.

وی ادامه داد: این مدرسه طی ۱۸ ماه ساخته و تقدیم دانش آموزان مینابی می‌شود.

در این مراسم از خانواده‌های شهدا تجلیل شد و کارت هدیه به ارزش ۲ هزار دلار به هر خانواده شهید از طرف آستان قدس حسینی اهدا شد.

پرچم متبرک به ضریح امام حسین هم توسط این گروه در گلزار شهدای دانش آموز چرخانده شد تا مردم زیارت کنند.