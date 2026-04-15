تیراندازی در نزدیکی شهرک «عمانوئیل» در شمال کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی از تیراندازی به خودروی یک شهرکنشین صهیونیست در نزدیکی شهرک «عمانوئیل» در شمال کرانه باختری خبر دادند.
گزارشهای اولیه از تیراندازی به سمت خودروی یک شهرکنشین در نزدیکی شهرک عمانوئیل استان سلفیت (شمال کرانه باختری) حکایت دارد.
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد این تیراندازی از یک خودروی فلسطینی در حال عبور انجام شده و سپس عاملان فرار کردند.
بنا به گزارش رسانههای عبری، نیروهای پلیس در حال انجام عملیات جستجوی گسترده در محل وقوع حادثه هستند.
