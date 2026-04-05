«اولمرت» درباره وقوع فاجعه در کرانه باختری هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر اسبق این رژیم، با انتقاد شدید از اقدامات جاری در کرانه باختری، نسبت به پیامدهای حقوقی و بین‌المللی این رفتارها هشدار داد.

اولمرت تأکید کرد که برخی در کرانه باختری مرتکب قتل، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت می‌شوند.

وی با هشدار به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل برای کشیده شدن پرونده این اقدامات به دادگاه لاهه، خواستار توقف این روند جهت جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ برای این رژیم شد.