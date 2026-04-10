به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد که گزارشهای رسانهای درباره تصویب طرحی از سوی کابینه صهیونیستی برای احداث ۳۴ شهرک جدید در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی، بار دیگر ماهیت طرحها و جنایات اشغالگران را که با هدف یهودیسازی جغرافیای فلسطین دنبال میشود، آشکار میسازد و این اقدام در راستای اجرای سیاست الحاق و تحمیل واقعیتهای میدانی و در چارچوب بهرهبرداری آشکار از شرایط منطقهای و مشغولیت جامعه بینالمللی صورت میگیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این طرح، همانند سایر پروژههای شهرکسازی، باطل و فاقد اعتبار است و هیچ تغییری در واقعیت سرزمین فلسطین ایجاد نخواهد کرد و برای اشغالگران مشروعیتی به همراه نخواهد داشت.
این بیانیه میافزاید: ملت فلسطین بر سرزمین خود پایدار مانده و به حقوق ملی خویش پایبند است و هرگز در برابر تروریسم و وحشیگری دشمن جنایتکار از مقابله با سیاستهای یهودیسازی و الحاق و ناکام گذاشتن آنها عقبنشینی نخواهد کرد.
حماس در ادامه این بیانیه همچنین از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف فوری سیاستهای کابینه بنیامین نتانیاهو اقدام کنند.
این جنبش در پایان این بیانیه بر لزوم اتخاذ گامهای عملی و بازدارنده علیه اشغالگران و سیاستهای مغایر با قوانین بینالمللی و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل تأکید کرد.
هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی پیش تر اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی در حال برنامهریزی برای ایجاد ۳۴ پایگاه شهرکسازی جدید در کرانه باختری هستند.
بر اساس این بیانیه، تصمیم خطرناک کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای تصویب محرمانه دهها شهرک جدید، نشان دهنده جهشی بسیار خطرناک در روند تسریع پروژه شهرکسازی در اراضی فلسطینی است.
این نهاد تأکید کرد که این اقدام تلاشی آشکار برای تحمیل واقعیتهای غیرقابل بازگشت بر سرزمینهای اشغالی فلسطین به شمار میرود.
در ادامه این بیانیه آمده است که این تصمیم، با توجه به تعداد بیسابقه ۳۴ پایگاه شهرکسازی، با هدف تجزیه بیشتر جغرافیای فلسطین و منزوی کردن تجمعات فلسطینی اتخاذ شده است.
هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی افزود که این طرح در راستای تثبیت الحاق تدریجی اراضی فلسطینی و تبدیل شهرکسازی به ابزاری حاکمیتی از طریق تحمیل با زور صورت میگیرد؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای مشروعیت بینالمللی محسوب میشود که شهرکسازی را غیرقانونی و باطل میدانند.
