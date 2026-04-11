اتحادیه اروپا: شهرک‌ سازی جدید در کرانه باختری غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «انور العنونی» سخنگوی مسایل خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، اقدامات یک‌ جانبه رژیم صهیونیستی برای گسترش کنترل خود بر کرانه باختری، از جمله قدس شرقی را به‌ شدت محکوم کرد.

این مقام اتحادیه اروپا تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر احداث بیش از ۳۰ شهرک جدید در کرانه باختری را مغایر با قوانین بین‌الملل دانست.

وی تاکید کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی صادر شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، این اقدامات را غیرقانونی اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا همچنین از رژیم صهیونیستی خواست از این تصمیمات عقب‌نشینی کرده، به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند باشد و از غیرنظامیان فلسطینی در اراضی اشغالی حمایت کند.

این اتحادیه تداوم خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی را محکوم و بر تعهد خود به تحقق صلحی جامع، عادلانه و پایدار بر پایه راه‌ حل دو کشور و مطابق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد.