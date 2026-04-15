رسیدگی خارج از نوبت به جرایم امنیتی در استان سمنان؛ احکام قاطع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان در دادگستری سمنان نقش بیبدیل نیروهای مقتدر مسلح در برقراری ثبات و امنیت پایدار را ستودنی توصیف کرد.
وی امنیت کنونی کشور را مرهون مجاهدتهای شبانهروزی مدافعان حریم ولایت و ملت دانست و افزود: رصد مستمر تحرکات دشمنان در عرصههای مختلف، لزوم حفظ انسجام درونی دستگاههای مسئول را تشدید می کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: امروز دشمن با بهرهگیری از جنگ ترکیبی و ابزارهای نوین رسانهای، به دنبال ایجاد اخلال در آرامش روانی شهروندان و تخریب سرمایه اجتماعی نظام است. در چنین شرایطی، تمامی دستگاههای ذیربط موظف هستند ضمن حفظ آمادگی کامل عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، در مسیر پیشگیری از وقوع جرایم سازمانیافته با حداکثر توان وارد عمل شوند.
اکبری در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با آمادگی کامل و در چارچوب موازین شرعی و قانونی، کما فی السابق، پروندههای مرتبط با جرائم حوزه امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه را در اوقات فوقالعاده و شعب ویژه رسیدگی خواهد کرد. هدف ما صدور احکامی قاطع، بازدارنده و بهموقع است تا پاسخی صریح و عبرتآموز به عاملان و آمران برهمزننده نظم و امنیت جامعه باشد.
وی به تحلیل نقش بیبدیل مردم در خنثیسازی توطئههای دشمنان آمریکایی-صهیونیستی اختصاص اشاره و از حضور پرشکوه، حماسی و باصلابت اقشار مختلف مردم در «اجتماعات شبهای اقتدار» قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان این حضور ماندگار را نماد بصیرت، وفاداری و ولایتمداری مردم سراسر کشور و شهروندان استان سمنان دانست و تصریح کرد: حضور معنادار و آگاهانه مردم در صحنههای دفاع از انقلاب اسلامی به خصوص در تجمعات میدانی جنگ تحمیلی کنونی، لبیکی دوباره به فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری است.
نظر شما