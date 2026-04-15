به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در جلسه شورای قضایی استان گلستان از ابلاغ بخشنامهای جدید به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، هرگونه نقلوانتقال با استناد به وکالتنامههای صادره از کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، منوط به اخذ استعلام از دادستانی کل کشور است.
وی با اشاره به هدف صدور این بخشنامه افزود: این اقدام در راستای دستور دادستان کل کشور و با هدف پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی در شرایط خاص اخیر و صیانت از حقوق اشخاص انجام شده است.
بابایی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی موظفاند پیش از انجام هرگونه نقلوانتقال مبتنی بر این نوع وکالتنامهها، استعلامهای لازم را از مراجع ذیربط اخذ کنند تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق جلوگیری شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تبیین مبانی حقوقی این تصمیم گفت: در صورتی که عنصر معنوی تابعیت بهعنوان یکی از ارکان اساسی آن دچار خدشه شود، میتواند بر انتساب حقوقی افراد تأثیر گذاشته و زمینه تزلزل در حقوق مالکیت را فراهم کند.
وی تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل گامی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای امنیت معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی در حوزه مالکیت خواهد بود.
