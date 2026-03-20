به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح جمعه در نشست با اعضای شورای معاونان دادگستری سمنان در سالن جلسات این مجموعه بر استمرار ارائه خدمات قضایی به مردم در ایام تعطیلات سال جدید به‌عنوان یک راهبرد مهم در شرایط کنونی جنگ ترکیبی تأکید کرد.

وی با اشاره به حادثه تلخ و وحشیانه حمله رژیم‌های شیطان صفت آمریکایی ـ صهیونیستی به دادگستری لارستان استان فارس، این اقدام تروریستی و تجاوزکارانه را به جامعه قضایی کشور، همکاران و مردم استان فارس و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت گفت.

رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه دشمنان با هدف قرار دادن مراکز مهمی همچون دادگستری به دنبال ضربه زدن به امنیت و آرامش جامعه هستند، گفت: دستگاه قضایی به عنوان پناهگاه مردم باید با روحیه جهادی و انقلابی مسیر اجرای عدالت را با قدرت ادامه دهد تا همچنان دشمنان به اهداف شوم خود دست نیابند.

اکبری با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگی که دشمنان علیه ملت شریف ایران اسلامی به راه انداخته است، گفت: در شرایط جنگ ترکیبی فعلی، استمرار خدمت‌رسانی به مردم برای تمامی مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان، مهمترین راهبرد و اولویت است.

اکبری نقش دستگاه قضایی در حفظ امنیت روانی جامعه را مهم دانست و تأکید کرد: ارائه خدمات قضایی دقیق و مستمر به مردم نباید حتی برای لحظه‌ای متوقف شود. به همین منظور با فعال بودن شعب کشیک در سراسر استان، شهروندان می‌توانند در ایام تعطیلات نیز از خدمات قضایی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضا، گفت: در ایام تعطیلات سال جدید نظارت‌های میدانی چندلایه بر بازار، مراکز بین‌راهی و مبادی تولید و توزیع کالاهای اساسی باید با جدیت دنبال شود تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود