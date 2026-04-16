جزئیات سهمیه مربیان در آزمون دکتری؛ پذیرش بدون آزمون استعداددرخشان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد و نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. از میان ۱۷۲ هزار داوطلب آزمون دکتری تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که این داوطلبان می توانند تا ۵۰ کدرشته از میان کدرشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته را انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شد و پس از یک بار تمدید داوطلبان مجاز می توانند تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی توجه داشته باشند که این دسته از متقاضیان لازم است با مراجعه به درگاه مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org و با استفاده از کد دسترسی درج‌شده در کارنامه اقدام کنند.

براساس اعلام سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری و اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام می شود.

سهمیه مربیان در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵

بر اساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی» میزان ۱۰ درصد مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) در هر کدرشته محل به عنوان سهمیه مربیان به مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) اعلامی دانشگاه برای معرفی به مصاحبه کدرشته محل مورد نظر و همچنین ۸۰ درصد حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه برای پذیرش نهایی کدرشته محل مربوطه است.

متقاضی مربی در صورتی می تواند ادامه تحصیل دهد، که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند. موافقت دانشگاه محل خدمت باید قبل از ثبت نام در آزمون اعلام شده باشد.

متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دوره های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آیین نامه های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیمسال بر اساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر اینصورت برعهده خود مربی است.

مربیان پیمانی می توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی همانند سایر متقاضیان در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شوند، این متقاضیان همانند متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه در دوره های غیرروزانه هستند.

مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی که در ظرفیت عادی دوره های غیر از «روزانه» (شهریه پرداز) پذیرفته شوند، همانند سایر متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه هستند.

اعطای ماموریت آموزشی مربیان بر اساس بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۱۳۰ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

پذیرش استعداد درخشان در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵

متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع دکتری ( (Ph.Dنیمه متمرکز می توانند بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ و آیین نامه پذیرش بدون آزمون به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره ۲/۳۷۹۶۰۲ مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ و همچنین آیین نامه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم به شماره /۷۸۲۴و مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ و مصوبات مربوطه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم اقدام کنند.

آیین نامه های یاد شده تنها برای پذیرش بدون آزمون است و تسهیلاتی در آزمون ورودی برای متقاضیان وجود ندارد.