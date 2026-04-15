۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

مهدیه اسفندیاری وارد تهران شد

مهدیه اسفندیاری، فعال حقوق ملت فلسطین پس از آزادی از زندان‌های فرانسه و ورود به تهران گفت: آرزو داشتم کنار هم‌وطنانم باشم، اکنون فرصت را غنیمت می‌دانم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدیه اسفندیاری» فعال حقوق ملت فلسطین پس از آزادی از زندان‌های فرانسه، ساعتی قبل و امروز از طریق ایستگاه راه آهن وارد تهران شد.

وی در بدو ورود به تهران در مصاحبه‌ای کوتاه ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و مردم ایران در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: واقعاً خوشحالم که می‌توانم در جمع شما حضور داشته باشم.

اسفندیاری گفت: در طول دوران‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همواره آرزو داشتم کنار هم‌وطنانم باشم، اما قسمت نبود و مسیر من جور دیگری رقم خورد.

وی تصریح کرد: اکنون که فرصت این حضور فراهم شده، قصد دارم از آن بهره‌مند شوم و در کنار مردم عزیزمان بایستم. ما به عنوان یک ایرانی و هموطن، راه خود را ادامه خواهیم داد تا به پیروزی نهایی برسیم.

