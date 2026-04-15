جلسه کابینه امنیتی اسرائیل بدون تصمیم گیری درباره لبنان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند: نشست کابینه کوچک امنیتی رژیم صهیونیستی (کابینت) که با هدف بررسی تحولات جبهه شمالی و موضوع آتشبس برگزار شده بود، بدون دستیابی به توافق یا تصمیمی مشخص پایان یافت.
این در حالی است که درگیریهای سنگین در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و گزارشهای پیشین از تشدید تلفات در صفوف ارتش اشغالگر صهیونیستی حکایت دارد.
در همین راستا، وزارت بهداشت رژیم اسرائیل ساعاتی پیش اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵ مجروح از جبهههای نبرد به بیمارستانهای شمال فلسطین اشغالی منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی و رادیو ارتش نیز تأیید کردند که ۵ نظامی در منطقه «بنتجبیل» در جنوب لبنان هدف حمله موشکی نیروهای حزب الله قرار گرفتهاند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
