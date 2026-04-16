۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۱

اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص دسترسی به خدمات الکترونیک

مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در خصوص دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی این وزارتخانه، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات در خصوص دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش، اطلاعیه ای صادر کرد.

متن اطلاعیه

قابل توجه کاربران و مخاطبان خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش

با عنایت به برنامه انجام تغییرات در زیرساخت مرکز داده وزارت آموزش و پرورش، دسترسی به سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش از ساعت ۲۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۱.۲۶ لغایت ساعت ۲۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵.۰۱.۲۹ دچار اختلال خواهد بود. از همکاری و صبوری کاربران گرامی متشکریم.

شایان ذکر است؛ خدمات شبکه آموزشی شاد در بازه زمانی مذکور به طور کامل برقرار است و کلاس‌های مجازی مطابق برنامه اعلامی مدارس برگزار می‌گردد.

حبیب احسنی پور

