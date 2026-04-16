به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، در اجرای بند «۱-۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) و با توجه به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تأیید رئیس‌کل بیمه مرکزی، این تصمیم به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است.

بر اساس این ابلاغیه، به منظور همراهی و همدلی با مردم مقاوم ایران در جنگ تحمیلی اخیر و با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، همچنین در راستای تسهیل خرید بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث و حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و ترویج فرهنگ بیمه، به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز معلم، 100 درصد مبلغ جریمه مربوطه برای تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به مدت ۱۵روز، مشمول بخشودگی خواهد بود.

گفتنی است که اعمال این بخشودگی صرفاً در صورت خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با مدت اعتبار یک‌ساله برای وسایل نقلیه مشمول، امکان‌پذیر خواهد بود.