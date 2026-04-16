تشریح اقدامات شهرداری تهران در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی با حضور در برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم، با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: این جنگ برای مدیریت شهری تهران یک تجربه ارزشمند در عرصه مدیریت بحران شد. در جنگ رمضان نیز از همان روز نخست، کار و وظیفه ما کاملاً مشخص بود. نکته مهم اینکه شرایط جنگی به هیچ‌وجه منجر به تعطیلی امور جاری شهر نشد و حتی خدمات شهری مانند گل‌کاری میادین برای استقبال از عید نوروز نیز طبق برنامه پیش رفت.

وی افزود: مأموریت ذاتی آتش‌نشانی مدیریت بحران در شهر است، اما هم‌زمان مدیریت بحران ناشی از آسیب‌دیدگی ۶۲۴ نقطه مورد حمله از شهر تهران در جنگ رمضان را نیز عهده‌دار بود؛ آن هم در کنار رسیدگی مستمر به سایر مشکلات مردم. پاکبانان و نیروهای خدمات شهری نیز در این مدت بدون وقفه به ماموریت خود ادامه دادند. در جنگ رمضان متروی تهران تعطیل نشد و حتی برخی روزها به صورت ۲۴ ساعته فعال بود.

شهردار تهران با اشاره به افزایش چشمگیر سرعت در خدمات‌رسانی به خانواده شهدا در بهشت زهرا(س) تصریح کرد: در گذشته وقتی شهیدی تقدیم انقلاب می‌شد، فرآیند شناسایی و تحویل پیکر مطهر مدت‌ها به طول می‌انجامید. اما در جنگ رمضان همه دستگاه‌ها از مجموعه قضایی، سپاه، تشخیص هویت و فراجا به صورت متمرکز در بهشت زهرا (س) مستقر شدند و در عرض نیم ساعت هویت شهدا تشخیص داده شده و پیکر آنان تحویل خانواده‌های معزز می‌شد. این امر، نتیجه تجربه جنگ ۱۲ روزه و اعتماد متقابل دستگاه‌های مختلف به یکدیگر است.

افتتاح ایستگاه مترو و بزرگراه در دل بحران

زاکانی با تأکید بر تداوم پروژه‌های عمرانی با وجود جنگ رمضان اظهار داشت: همین حالا در زیر زمین مشغول حفاری تونل‌های مترو هستیم و هفته آتی یک ایستگاه جدید مترو افتتاح خواهد شد. همچنین به زودی شاهد افتتاح بزرگراه شوشتری به طول ۹.۲ کیلومتر خواهیم بود. شهرداری تهران کار معمول خود را انجام می‌دهد و در کنار آن، با توجه به شرایط پیش‌آمده، خدمت‌رسانی به مردم را در حوزه مدیریت بحران نیز دنبال می‌کند.

جزئیات بازسازی واحدهای مسکونی

شهردار تهران با اشاره به مسئولیت‌پذیری مدیریت شهری گفت: از جنگ ۱۲ روزه این مسئولیت را پذیرفتیم که خانواده‌های آسیب‌دیده، غیر از آسیب ناشی از جنگ، نباید هیچ رنج و دغدغه دیگری داشته باشند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این رابطه، قبول مسئولیت بازسازی بود. در آن مقطع ۸۵۲۰ واحد آسیب دید که از این تعداد ۵۳۰۰ واحد آسیب جزئی داشت و تعمیرات آن در همان اثنای جنگ انجام شد. ۲۵۰۰ واحد نیازمند تعمیرات متوسط بود. ۶۷ ساختمان مانند برج اساتید در میدان سرو نیاز به مقاوم‌سازی پیدا کرد و حدود ۶۵۲ واحد نیز به طور کامل تخریبی و نیازمند نوسازی بود.

وی ادامه داد: برای تمامی این واحدها تمهیدات لازم اندیشیده شد. ممکن است ساخت ۶۵۲ واحد تخریبی دو سال به طول بینجامد اما برای خانواده‌های این واحدها یا منزل اجاره کردیم یا تسهیلات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای رهن به همراه اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان در اختیارشان قرار دادیم.

زاکانی سپس به آسیب‌های جنگ‌ رمضان اشاره کرد و گفت: در این جنگ ۶۲۴ نقطه تهران مورد هجوم بود که ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی را در بر می‌گرفت. ما در همین قالب تجربه جنگ ۱۲ روزه، کار بازسازی و نوسازی را با تغییراتی پیش بردیم. همچنین ۲۵۰۰ نفر از جوانان جهادی از سراسر کشور شبانه‌روز و بدون هیچ چشم‌داشتی مشغول رفع مشکلات مردم هستند. جا دارد از تک‌تک آنان صمیمانه تشکر کنم. امروز تکلیف کاملاً مشخص است؛ برای مثال مناطق ۸ و ۹ بسته تخریب و نوسازی خود را بسته‌اند. هر خانواری که آسیب جزئی دیده، صفر تا صد کار توسط شهرداری انجام می‌شود.

اسکان آسیب دیدگان جنگ

زاکانی با ارائه آماری از وضعیت اسکان اضطراری شهروندان گفت: خانواده‌های آسیب‌دیده در ۴۱ هتل سطح شهر تهران اسکان داده شدند. از این تعداد، حدود ۲۱۰۰ خانوار اکنون در هتل‌ها ساکن هستند و حدود ۳۰۰ و اندی خانوار نیز از هتل ترخیص شده‌اند. البته مردم میدان دار رفع مشکلات هستند، برخی از ساکنان محلات مانند جوادیه، آسیب‌دیدگان جنگ را به خانه‌های خود بردند. یک پزشک متعهد نیز با مدیریت شهری تماس گرفت و گفت ۵۰ خانه برای ۵۰ خانوار جنگ‌زده اجاره می‌کنم. این روحیه ایثار و همبستگی قابل ستایش است.

جزئیات حمایت‌های مالی شهرداری

شهردار تهران در تشریح سازوکار حمایت مالی تصریح کرد: در تعمیرات متوسط، کار را دو بخش کردیم؛ خسارت‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومان را خود خانوار می‌تواند انجام دهد و شهرداری پس از کارشناسی تسویه می‌کند. خسارت‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان از طریق پیمانکار عمومی انجام می‌شود. مقاوم‌سازی امری حساس است و باید توسط شرکت‌های دارای گرید یک انجام شود. نگذاشتیم هر کس بدون تجربه لازم وارد این کار شود. نوسازی نیز مأموریت شهرداری است. البته توصیه ما به شهروندان این است که به جای مقاوم‌سازی، به سمت تخریب و نوسازی بروند تا خیالشان آسوده باشد. تأکید می‌کنم مردم نباید بابت آسیب خانه‌هایشان هیچ هزینه‌ای بپردازند.

وی افزود: کسانی که نیازمند اسکان اضطراری هستند اکنون در هتل‌ها ساکنند و برای آنان که منازلشان نیاز به تخریب و نوسازی دارد، شهرداری تسهیلات اجاره مسکن پرداخت می‌کند؛ یعنی یا شهرداری مستقیماً برای آنان خانه اجاره می‌کند یا پول اجاره را به آنان می‌دهد. میانگین پرداختی ما در جنگ رمضان ۲ میلیارد تومان رهن و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه است. اگر رقمی بالاتر نیاز باشد، تیم ارزیابی در مرکز بررسی و رقم مصوب را پرداخت می‌کند. متولی این امر مناطق و نواحی هستند.

ما بدهکار مردمیم و مدیون آنان هستیم

زاکانی در خصوص تأمین لوازم زندگی گفت: مردم آسیب‌دیده به اسباب منزل نیز نیاز دارند. در همین رابطه سال گذشته به خانواده‌های آسیب دیده ۲۵۰ میلیون تومان هدیه نقدی دادیم که می‌توانستند از میان ۱۱ قلم کالای انتخابی، لوازم مورد نیاز خود را درب منزل تحویل بگیرند. امسال نیز در جنگ رمضان این مبلغ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. ما بدهکار مردمیم و مدیون آنان هستیم.

شهردار تهران با اشاره به مقیاس پایتخت گفت: تهران ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت دارد و روزانه ۴ میلیون نفر نیز به آن سفر می‌کنند. در جنگ ۱۲ روزه، ۹۵ درصد آسیب‌ها مربوط به تهران بود. تجربه تهران تجربه موفقی در حل بحران شد. در جنگ اخیر دولت ابلاغیه‌ای صادر کرد که در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر از تجربه شهرداری تهران بهره‌گیری شود. از دولت می‌خواهم اقتضائات امر را برای این شهرها فراهم آورد تا هیچ شهروندی در هیچ نقطه‌ای از کشور بابت آسیب خانه‌اش هزینه‌ای پرداخت نکند.

فعالیت ۵۳ شهروند و ۳۱۵ میدان میوه و تره‌بار

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات معیشتی گفت: در حوزه معیشت، به دولت اعلام کردیم که تا سه ماه مایحتاج ضروری مردم را انباشت می‌کنیم. در این ایام ۳۱۵ میدان میوه و تره‌بار و ۵۶ فروشگاه شهروند فعال بودند. از این تعداد، ۳ شعبه شهروند به اقتضای مکان و برای صیانت از مردم تعطیل شد؛ مانند شعبه نزدیک وزارت کشور. اما ۵۳ شهروند باز بودند و به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند. وقتی برای بازدید رفتم، از تنوع اقلامی که مردم می‌توانستند انتخاب کنند بسیار خوشحال شدم و از متصدیان تشکر کردم.

تبدیل نقاط جنایت آمریکا به موزه

شهردار تهران با اشاره به ضرورت ثبت تاریخی جنایات گفت: برخی از ساختمان‌های تخریب‌شده مانند محل شهادت رهبر انقلاب، انستیتو پاستور و مدرسه میناب که جایگاه شهادت هموطنانمان است، باید به صورت موزه حفظ شوند. این نقاط سند جنایت آمریکا است و باید به عنوان بخشی از تاریخ مقاومت ملت ایران نگهداری شود.

زاکانی در پایان با قدردانی از محمدحسین مهدویان و عوامل فیلم‌ «نیم‌شب» گفت: فیلم «نیم‌شب» آقای مهدویان محتوای بسیار فاخری دارد. انعکاس‌ و اکران فیلم‌هایی مانند «نیم‌شب» مردم را نسبت به گذشته پرافتخار جنگ ۱۲ روزه آگاه می‌کند و برایشان نیروبخش است.