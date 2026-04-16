خسروی: آسفالت ۳۷۰ روستای گلستان در یک سال انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن گلستان با حضور معاون عمرانی استاندار، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد مسکن و یاد شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نیروهای بنیاد مسکن در سراسر استان با روحیه جهادی و بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: بنیاد مسکن گلستان در حوزه‌های مختلفی از جمله مسکن روستایی، مسکن محرومان، نهضت ملی مسکن، صدور اسناد مالکیت، واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و خدمات فنی و عمرانی فعالیت گسترده‌ای داشته است.

خسروی با بیان اینکه ۲۲۸ هزار واحد مسکن روستایی در استان وجود دارد، اظهار کرد: نرخ مقاوم‌سازی این واحدها به ۶۲ درصد رسیده که حدود پنج درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: سالانه بین پنج تا هفت هزار واحد مسکونی در استان از تسهیلات مقاوم‌سازی بهره‌مند می‌شوند که این روند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به عملکرد استان در مدیریت بحران گفت: در سیلاب‌های اخیر، به دلیل اقدامات پیشگیرانه، خسارات مسکونی در استان حداقلی بوده و این موضوع نتیجه اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی است.

وی همچنین از اجرای گسترده طرح‌های عمرانی در روستاها خبر داد و افزود: سال گذشته حدود ۳۷۰ روستا در استان آسفالت شد و گلستان در این حوزه جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفت.

خسروی با اشاره به پیشرفت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حال حاضر حدود دو هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در استان در حال اجراست و اکثر پروژه‌ها فعال هستند.

وی همچنین از صدور بیش از ۱۰۰ هزار جلد سند مالکیت روستایی خبر داد و گفت: این اقدام نقش مهمی در تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات محلی داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به عملکرد استان در قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: گلستان با واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین در این طرح، رتبه نخست کشور را کسب کرده و روند اجرای آن با جدیت ادامه دارد.