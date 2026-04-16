به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ایری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تسلیت حوادث تلخ اخیر کشور، اظهار کرد: مردم ایران با وجود داغهای سنگین، با حضور در صحنه نشان دادند که پشتیبان نظام هستند و همین حضور، کشور را وارد مرحلهای جدید از اقتدار کرده است.
وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در شرایط بحرانی افزود: این نهاد همواره فراتر از وظایف ذاتی خود عمل کرده و در تمامی بحرانها از جمله سیل، زلزله و حوادث اخیر، بهعنوان یکی از ارکان اصلی خدمترسانی به مردم حضور مؤثر داشته است.
ایری ادامه داد: در پی آسیب به بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور، برنامهریزیهای لازم برای بازسازی انجام شده و بر اساس مصوبات، کمکهای بلاعوضی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای واحدهای روستایی، ۴۰۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک و بستههای حمایتی دیگر در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد موفق بنیاد مسکن در استان گفت: ماندگاری جمعیت در روستاهای گلستان نتیجه مستقیم اقدامات این نهاد و بهبود زیرساختهاست، بهطوری که سهم جمعیت روستایی استان به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای روستایی از جمله آسفالت معابر اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت زندگی در روستاها موجب افزایش تمایل مردم به ماندگاری شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
ایری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم چابکسازی فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: نباید با نگاه شهری، روستاها را مدیریت کرد؛ پیچیدگیهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزها مانع خدمترسانی سریع به مردم میشود و باید این روند اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط، بهویژه در حوزه اراضی، باید همکاری بیشتری با بنیاد مسکن داشته باشند تا خدمات با سرعت و کیفیت بالاتری به مردم ارائه شود.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: امید است با همافزایی دستگاهها، روند توسعه روستایی و خدمترسانی به مردم شتاب بیشتری بگیرد.
