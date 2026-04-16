۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

پرداخت کمک‌های بلاعوض برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

گرگان-نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در پی حوادث اخیر، پرداخت کمک‌های بلاعوض تا ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ایری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تسلیت حوادث تلخ اخیر کشور، اظهار کرد: مردم ایران با وجود داغ‌های سنگین، با حضور در صحنه نشان دادند که پشتیبان نظام هستند و همین حضور، کشور را وارد مرحله‌ای جدید از اقتدار کرده است.

وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در شرایط بحرانی افزود: این نهاد همواره فراتر از وظایف ذاتی خود عمل کرده و در تمامی بحران‌ها از جمله سیل، زلزله و حوادث اخیر، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی به مردم حضور مؤثر داشته است.

ایری ادامه داد: در پی آسیب به بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازسازی انجام شده و بر اساس مصوبات، کمک‌های بلاعوضی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای واحدهای روستایی، ۴۰۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک و بسته‌های حمایتی دیگر در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد موفق بنیاد مسکن در استان گفت: ماندگاری جمعیت در روستاهای گلستان نتیجه مستقیم اقدامات این نهاد و بهبود زیرساخت‌هاست، به‌طوری که سهم جمعیت روستایی استان به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است.

وی همچنین به توسعه زیرساخت‌های روستایی از جمله آسفالت معابر اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت زندگی در روستاها موجب افزایش تمایل مردم به ماندگاری شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

ایری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم چابک‌سازی فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: نباید با نگاه شهری، روستاها را مدیریت کرد؛ پیچیدگی‌های اداری و طولانی شدن صدور مجوزها مانع خدمت‌رسانی سریع به مردم می‌شود و باید این روند اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌ویژه در حوزه اراضی، باید همکاری بیشتری با بنیاد مسکن داشته باشند تا خدمات با سرعت و کیفیت بالاتری به مردم ارائه شود.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: امید است با هم‌افزایی دستگاه‌ها، روند توسعه روستایی و خدمت‌رسانی به مردم شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6802499

