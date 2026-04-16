به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی صبح امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: سحرگاه امروز و در حدفاصل کیلومتر ۴۵ جاده پلدختر به اندیمشک، تصادفی زنجیرهای میان چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه سواری سمند، پژو ۴۰۵، یک تریلی و یک کامیون ایسوزو رخ داد.
وی افزود: با اعلام حادثه، بلافاصله عوامل پلیسراه و تیمهای امدادی در محل حاضر اما متأسفانه راننده تریلی که به دلیل نقص فنی خودرو در حالت پیاده کنار تریلی قرار داشت، در این حادثه جان خود را از دست داد. همچنین سه نفر دیگر شامل راننده سمند و دو سرنشین پژو ۴۰۵ مجروح شدند که توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیسراه لرستان با تشریح علت حادثه، افزود: نتیجه بررسی کارشناسان نشان میدهد که سه تخلف همزمان در وقوع این سانحه نقش داشته است که شامل عدم توجه به جلو توسط راننده سمند که موجب برخورد اولیه با تریلی و سپس عابر (راننده تریلی) شد، توقف تریلی روی سطح سوارهرو بدون نصب هیچگونه علائم هشداردهنده باوجود نقص فنی و تجاوز به چپ خودروی سمند که باعث برخورد با ایسوزو و پژو ۴۰۵ شد.
سرهنگ شادابی چگنی با هشدار نسبت به خطرات توقف بدون علائم ایمنی، افزود: راننده تریلی به دلیل نقص فنی ناچار به توقف شده بود، اما هیچ تجهیزات هشداردهنده مانند مثلثهای بازتابی یا چراغخطر در مسیر قرار نداده بود؛ همین موضوع عاملی شد که نهتنها خود او را قربانی کرد؛ بلکه موجب حادثهای چندجانبه شد. این اتفاق یادآور آن است که نصب علائم هشداردهنده در مواقع توقف اضطراری، یک توصیه نیست؛ یک ضرورت حیاتی است.
وی همچنین از رانندگان خواست همواره فاصله ایمنی را رعایت کرده و با تمرکز کامل به رانندگی بپردازند، زیرا چند ثانیه عدم توجه میتواند جان یک یا چند نفر را بگیرد.
رئیس پلیسراه لرستان، تأکید کرد: رانندگان باید بدانند که رعایت اصول سادهای مثل توجه به جلو، نصب علائم در توقفهای اضطراری و پرهیز از تجاوز به چپ، میتواند از وقوع بسیاری از سوانح مرگبار جلوگیری کند. این حادثه نمونه روشن از پیامدهای بیتوجهی به همین قوانین ساده است.
