۲۱۹ مرغداری در چهارمحال بختیاری فعال است 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب کریمی پور گفت:درسال گذشته در استان با فعالیت ۲۱۹ مرغداری و به همت تلاش مرغداران استان بیش از ۳۰۱۶۰ تن گوشت مرغ تولید وروانه بازار شد.

کریمی پور با اشاره به اینکه ، میزان مصرف گوشت مرغ در استان۲۹۳۴۸ تن است افزود:۸۱۳تن هم به خارج از استان ارسال گردید.

وی، اضافه کرد: میزان جوجه ریزی در استان به حدی است که نیاز داخلی به طور کامل تامین می شود و حتی تولید مازاد نیز وجود دارد که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و به صورت مرغ منجمد ذخیره سازی می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی در ادامه افزود میزان جوجه ریزی در اسفند ماه سال گذشته بیشتر از تعهد استان و بالاتر از حد معمول بوده و این موضوع موجب افزایش تولید و حتی شکل گیری مازاد دربرخی از روزها شد.

کریمی پور با اشاره به وضعیت تامین نهاده های دامی در استان گفت:نهاده ها از طریق سامانه بازار گاه تامین و با همکاری بخش حمل و نقل به استان منتقل می شود.