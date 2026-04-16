  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

۲۱۹ مرغداری در چهارمحال بختیاری فعال است 

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری، از فعالیت۲۱۹ مرغداری در چهارمحال بختیاری با تولید بیش از ۳۰ هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب کریمی پور گفت:درسال گذشته در استان با فعالیت ۲۱۹ مرغداری و به همت تلاش مرغداران استان بیش از ۳۰۱۶۰ تن گوشت مرغ تولید وروانه بازار شد.

کریمی پور با اشاره به اینکه ، میزان مصرف گوشت مرغ در استان۲۹۳۴۸ تن است افزود:۸۱۳تن هم به خارج از استان ارسال گردید.

وی، اضافه کرد: میزان جوجه ریزی در استان به حدی است که نیاز داخلی به طور کامل تامین می شود و حتی تولید مازاد نیز وجود دارد که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و به صورت مرغ منجمد ذخیره سازی می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی در ادامه افزود میزان جوجه ریزی در اسفند ماه سال گذشته بیشتر از تعهد استان و بالاتر از حد معمول بوده و این موضوع موجب افزایش تولید و حتی شکل گیری مازاد دربرخی از روزها شد.

کریمی پور با اشاره به وضعیت تامین نهاده های دامی در استان گفت:نهاده ها از طریق سامانه بازار گاه تامین و با همکاری بخش حمل و نقل به استان منتقل می شود.

کد مطلب 6802431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

